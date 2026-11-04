NHL: Niederlage für Draisaitl und Edmonton

Der deutsche Eishockey-Star trifft in der regulären Spielzeit, vergibt seine Chance aber im Shootout.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL einen Dämpfer kassiert. Nach zuletzt drei Siegen in Serie unterlagen die Kanadier bei den New Jersey Devils mit 3:4 nach Penaltyschießen.

Draisaitl rettete sein Team dabei im letzten Drittel der regulären Spielzeit mit seinem 13. Saisontreffer (42.) zum 3:3 in die Overtime. In der Verlängerung fielen keine Tore, im Shootout vergab unter anderem Draisaitl auf Seiten der Oilers seine Chance. Edmonton führt trotz der Niederlage die Western Conference an.

Hinter den Kanadiern folgen in der Tabelle die punktgleichen Minnesota Wild. Die Mannschaft um Nationalspieler Nico Sturm setzte sich mit 4:2 bei den Philadelphia Flyers durch. Moritz Seider musste hingegen einen Rückschlag einstecken. Der 25-Jährige unterlag mit den Detroit Red Wings mit 2:4 bei Tampa Bay Lightning.