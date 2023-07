Volleyballerinnen für Nations-League-Finale qualifiziert

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nations League durch fremde Hilfe für das Finalturnier in Arlington/Texas (12. bis 16. Juli) qualifiziert. Trotz seiner dritten Niederlage in Folge auf der abschließenden Vorrundenstation in Suwon/Südkorea durch ein 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 13:25) gegen die USA im vierten und letzten Spiel hat das Team von Bundestrainer Vital Heynen aufgrund des 2:3 von Weltmeister Serbien gegen Kanada den benötigten Platz unter den besten Acht sicher.