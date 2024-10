Ungeschlagene Berliner haben "noch Luft nach oben"

Als zweites Team knüpften die Gäste aus Friedrichshafen den Berlinern, die nun bei vier Siegen aus vier Spielen stehen, in dieser Bundesligasaison einen Satz ab. Und auch im folgenden dritten Satz hatten die BR Volleys Probleme - nicht nur mit dem Gegner. "Wir haben uns noch einmal selbst in Schwierigkeiten gebracht, nachdem wir im vierten Satz eigentlich die Kontrolle gewonnen hatten", erklärte Reichert.

Als einziges Team ist Berlin auch nach der ersten großen Prüfung in der Bundesliga ohne Punktverlust. Die nächste Ligapartie steht für das Team von Trainer Joel Banks am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) bei den SWD powervolleys Düren an. Die Champions-League-Saison startet für Berlin am 12. November gegen den slowenischen Meister ACH Volley Ljubljana.