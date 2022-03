Die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen führt das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union für die Weltmeisterschaften vom 23. bis 26. März in Montpellier an. Im Paarlauf wurden die EM-Achten Minerva Hase und Nolan Seegert aus Berlin nominiert, im Eistanz die deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan (Oberstdorf). Der Dortmunder Nikita Starostin startet in der Männer-Konkurrenz.