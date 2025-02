Skicross: Maier verpasst Podest in Georgien

Im Finale des Weltcups in Georgien landet Daniela Maier in einer knappen Entscheidung auf dem vierten Rang.

Skicrosserin Daniela Maier hat beim Weltcup in Gudauri ihre siebte Podestplatzierung in diesem Winter denkbar knapp verpasst. Im Finale in Georgien musste sich die 28-Jährige nach einem engen Finish mit dem vierten Platz begnügen.