Deutscher Podium-Erfolg im Skicross

In Gudauri feiert Florian Wilmsmann seinen fünften Podestplatz der Saison. Die Frauen um Daniela Maier gehen leer aus.

In Gudauri feiert Florian Wilmsmann seinen fünften Podestplatz der Saison. Die Frauen um Daniela Maier gehen leer aus.

Skicrosser Florian Wilmsmann ist beim Weltcup in Gudauri aufs Podest gerast. Im Finale in Georgien musste sich der 29-Jährige am Samstag nur Reece Howden aus Kanada geschlagen geben. Da Spitzenreiter Simone Deromedis (Italien) Dritter wurde, verkürzte Verfolger Wilmsmann seinen Rückstand im Gesamtweltcup auf 99 Punkte.