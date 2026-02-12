Eitberger zu Helm-Causa: "Natürlich sehr bitter"

SID 12.02.2026 • 11:03 Uhr Die Rodel-Silbermedaillengewinnerin findet mitfühlende Worte für den von den Winterspielen ausgeschlossenen Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch.

Dajana Eitberger hat die Disqualifikation des ukrainischen Skeletonfahrers Wladyslaw Heraskewytsch mit Bedauern aufgenommen. "Ich kenne den Vladi und die ganze Situation. Das geht an keinem spurlos vorbei", sagte die Rennrodel-Silbermedaillengewinnerin auf einer Pressekonferenz am Donnerstag im Deutschen Haus in Cortina d'Ampezzo.

Ihre Familie habe für anderthalb Jahre eine ukrainische Flüchtlingsfamilie, eine Mutter und ihre zwei Kinder, zu Hause aufgenommen", erzählte Eitberger: "Da erlebt man Situationen, die man im Alltag irgendwie ganz anders betrachtet. Schlussendlich gibt es leider Regeln. Wobei ich immer sage: Politik und Sport lässt sich heutzutage gar nicht mehr trennen. An die Regeln muss man sich in diesem Fall halten."

Heraskewytsch war nach einem Konflikt mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vom olympischen Wettkampf im Eiskanal von Cortina ausgeschlossen worden. Der WM-Vierte, dem zudem seine Akkreditierung für die Winterspiele entzogen wurde, hatte darauf beharrt, wie schon im Training auch im Wettkampf einen Helm zu tragen, auf dem Porträts von im Krieg von russischen Soldaten getöteten Sportlern aus der Ukraine zu sehen sind.