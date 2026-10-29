Curling-EM: Niederlagen für deutsche Teams

Die Männer und Frauen des Deutschen Curling Verbandes (DCV) verlieren deutlich.

Drittes Spiel, zweite Niederlage für die deutschen Curler: Bei der EM-Vorrunde im tschechischen Ostrava mussten sich die Männer um Skip Benjamin Kapp nach einem bitteren Einbruch den weiter unbesiegten Schotten mit 3:7 geschlagen geben. Deutschland hatte nach fünf Ends noch mit 3:2 in Führung gelegen, doch im sechsten Spielabschnitt gelang es den Schotten, vorentscheidende vier Steine zu schreiben.

Auch für die Frauen des Deutschen Curling Verbandes (DCV) setzte es am Vormittag bereits die zweite Pleite im laufenden Turnier, beim 2:7 gegen die Norwegerinnen gab das Team um Sara Messenzehl das Spiel schon früh aus der Hand. Als Vierter der Gruppe A wird es mit dem Weiterkommen bereits jetzt eng, nur die besten zwei Mannschaften jeder Sechser-Vorrundengruppe erreichen das Halbfinale.

Die Entscheidung um den Einzug in die Vorschlussrunde fällt am Freitag, auch bei Erfolgen gegen die noch sieglosen Gastgeberinnen (9.30 Uhr) und Italien (18.30 Uhr) ist das Team auf zusätzliche Schützenhilfe angewiesen. Die DCV-Männer sind ebenfalls am Freitag gegen Belgien und tags darauf gegen Österreich (beide 9.30 Uhr) gefordert.