Snowboard: Hofmeister triumphiert in Kanada

SID 14.03.2026 • 20:22 Uhr Beim Weltcup in Val St. Come holt sich die 29-Jährige ihren dritten Saisonsieg.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat kurz vor dem Ende des Weltcup-Winters noch einmal ein Glanzlicht gesetzt. Die 29-Jährige triumphierte beim ersten Parallel-Riesenslalom im kanadischen Val St. Come, im Großen Finale setzte sie sich mit zwölf Hundertstelsekunden Vorsprung gegen die in diesem Winter dominierende Japanerin Tsubaki Miki durch.

"Es fühlt sich so gut an, zurück zu sein", sagte Hofmeister: "Ich liebe es hier einfach." Bereits im vergangenen Jahr hatte sie beim Doppel-Weltcup in Quebec zweimal gewonnen. "Ich bin schon voller Vorfreude angereist. Der Hang liegt mir. Auch die Bedingungen - Schneefall und schlechte Sicht - waren ähnlich wie im vergangenen Jahr. Das hat mich gar nicht gestört", berichtete die Bayerin.

Für Hofmeister war es der 29. Weltcupsieg ihrer Karriere und der dritte seit ihrem Comeback nach schwerer Verletzung, einem Bruch des Sprungbeins im September. Erst im Januar war sie in den Wettbewerb zurückgekehrt, um sich den Traum von Olympia zu erfüllen. Die erhoffte Medaille in Livigno verpasste Hofmeister aber, im Viertelfinale ereilte sie das Aus.

Für Stefan Baumeister war am Samstag im Achtelfinale gegen den Italiener Maurizio Bormolini, den Führenden im Gesamtweltcup, nach einem Fehler im unteren Streckenabschnitt Schluss. Bei den Olympischen Spielen war Baumeister bereits in der Qualifikation gescheitert.