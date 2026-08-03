Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Annika Hocke/Robert Kunkel kehrt nach vier Jahren im italienischen Bergamo wieder zum Trainingsbetrieb in seine Heimat Berlin zurück. Wie die Deutsche Eislauf-Union (DEU) am Montag mitteilte, werden die Olympia-Zehnten im Paarlauf auf dem Weg zu den Winterspielen 2030 in Frankreich dort ab sofort vom neuen Bundesstützpunkttrainer Nolan Seegert betreut.
Eiskunstlauf: Hocke/Kunkel trainiert wieder in Berlin
Nach vier Jahren in Italien werden sich die Olympia-Zehnten in ihrer Heimatstadt auf die Olympischen Winterspiele 2030 vorbereiten.
Hocke/Kunkel bei ihrem Kurzprogramm in Mailand
© AFP/SID/GABRIEL BOUYS
„Wir wollen die Vorteile, die Berlin mit der medizinischen Versorgung, der Physiotherapie und dem Standort bietet, nutzen. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein“, sagte Kunkel (27): „Das Wichtigste für uns war immer der Trainer, den es mit Nolan nun für uns gibt.“ Seegert (34) war 2022 selbst im Paarlauf bei den Olympischen Spielen dabei, damals an der Seite der zweiten Berliner Top-Paarläuferin Minerva Hase.
Mit der Rückkehr von Hocke und Kunkel, die bereits seit Juni wieder an der Spree trainiert hatten, arbeiten künftig beide deutschen Weltklasse-Paare in Berlin. Die Weltmeister und Olympia-Dritten Hase/Nikita Volodin werden dort weiterhin von Knut Schubert trainiert.