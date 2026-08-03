Eiskunstlauf: Hocke/Kunkel trainiert wieder in Berlin

SID 03.08.2026 • 10:40 Uhr Nach vier Jahren in Italien werden sich die Olympia-Zehnten in ihrer Heimatstadt auf die Olympischen Winterspiele 2030 vorbereiten.

Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Annika Hocke/Robert Kunkel kehrt nach vier Jahren im italienischen Bergamo wieder zum Trainingsbetrieb in seine Heimat Berlin zurück. Wie die Deutsche Eislauf-Union (DEU) am Montag mitteilte, werden die Olympia-Zehnten im Paarlauf auf dem Weg zu den Winterspielen 2030 in Frankreich dort ab sofort vom neuen Bundesstützpunkttrainer Nolan Seegert betreut.

„Wir wollen die Vorteile, die Berlin mit der medizinischen Versorgung, der Physiotherapie und dem Standort bietet, nutzen. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein“, sagte Kunkel (27): „Das Wichtigste für uns war immer der Trainer, den es mit Nolan nun für uns gibt.“ Seegert (34) war 2022 selbst im Paarlauf bei den Olympischen Spielen dabei, damals an der Seite der zweiten Berliner Top-Paarläuferin Minerva Hase.