Curling-EM: Deutsche Teams verpassen Halbfinale

Die Mannschaften des Deutschen Curling Verbandes kassieren jeweils ihre dritte Niederlage im vierten Spiel.

Die deutschen Curling-Teams haben das EM-Halbfinale in Ostrava vorzeitig verpasst. Die Männer um Skip Benjamin Kapp unterlagen am Freitagvormittag Belgien mit 4:6, die Frauen mussten sich den Gastgeberinnen aus Tschechien 3:6 geschlagen geben. Beide Teams haben mit einer Bilanz von nun je drei Niederlagen und nur einem Sieg vor dem abschließenden Vorrundenspiel keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Nur die besten zwei Mannschaften jeder Sechsergruppe erreichen das Halbfinale. In der deutschen Gruppe A sicherten sich bei den Männern die bislang ungeschlagenen Schotten sowie Italien das Ticket. Bei den Frauen sind im Pool der Deutschen die Schweizerinnen und Lettland qualifiziert.

Die Frauen um Skip Sara Messenzehl treffen zum Abschluss am Freitagabend (18.30 Uhr) auf Italien. Für die Männer geht es am Samstag (9.30 Uhr) noch gegen Österreich.