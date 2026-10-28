Langlauf-Vizeweltmeister bestätigt Trennung

Vizeweltmeister William Poromaa bestätigt die Trennung von Cecilie Wasler Fone und konzentriert sich im Trainingslager wieder auf den Langlauf.

William Poromaa ist wieder Single: Der 25-jährige schwedische Langläufer bestätigte die Trennung von seiner norwegischen Freundin Cecilie Wasler Fone im Gespräch mit Aftonbladet.

„Ja, ich bin wieder Single“, sagte Poromaa, der sich zu den Hintergründen des Beziehungsendes jedoch nicht weiter äußern wollte.

Für Aufsehen hatte das Paar bei der Weltmeisterschaft 2025 gesorgt. Nach Poromaas Silber im 50-km-Massenstart wurde der Schwede im Zielbereich von der damals noch unbekannten Fone geküsst – wenig später machte er die Beziehung öffentlich. Anschließend gewährten beide auch in einer Dokumentation Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag.

Langlauf-Star erleidet Knöchelbruch

Poromaa verarbeitet die Trennung nach eigenen Angaben mit viel Training sowie Zeit mit Freunden und Familie.

Der zweimalige Weltcupsieger hatte im Sommer zudem einen Knöchelbruch erlitten und arbeitete sich danach zurück in den Belastungsaufbau. Aktuell bereitet sich der Schwede mit dem Nationalteam im Schnalstal auf die kommenden Aufgaben auf der Loipe vor.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.