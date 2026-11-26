Erstmals seit vier Jahren fahren die deutschen Frauen wieder zur Curling-Weltmeisterschaft.

Die deutschen Curlerinnen haben sich erstmals seit vier Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Uli Kapp löste am Donnerstag beim Qualifikationsturnier im schwedischen Östersund das Ticket für die Titelkämpfe im kommenden Jahr (13. bis 21. März). Zuletzt war 2023 das Frauenteam des Deutschen Curling Verbands bei der WM vertreten und belegte dort Platz zehn.

Diesmal hatten Skip Sara Messenzehl und Co. in der Quali-Vorrunde Platz drei der Gruppe A belegt. Da sich nur die jeweils ersten beiden Teams der zwei Achterstaffeln direkt für die WM qualifizieren, mussten die Deutschen ins Duell der Dritten gegen Ungarn. Durch den 9:5-Erfolg war die Qualifikation geschafft. „Das fühlt sich sehr, sehr gut an – die WM-Teilnahme war unser Ziel, auf das wir die ganze Saison hingearbeitet hatten“, sagte Messenzehl.