Ingvild Flugstad Östberg beendet ihre Langlauf-Karriere. Die Norwegerin gewann zweimal Olympia-Gold und den Gesamtweltcup.

Ingvild Flugstad Östberg beendet ihre Karriere. Die zweimalige Olympiasiegerin verkündete ihren Abschied vom Leistungssport auf Instagram. „Ich bin sowohl stolz als auch unglaublich glücklich, dass ich eine lange und fantastische Karriere im Spitzensport erleben durfte – ein Leben, von dem ich nicht einmal wusste, dass ich davon träumte“, schrieb die 36-Jährige.

Auf die nun kommenden Aufgaben freue sie sich: „Ich bin sowohl offen für als auch neugierig auf die Herausforderungen, die vor mir liegen.“

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Olympiasiegerin kämpfte mit Essstörungen

Die Norwegerin gewann neben ihren zwei Olympia-Titeln auch zweimal WM-Gold und einmal den Gesamtweltcup. Bei der WM in Planica holte sie 2023 mit der norwegischen Staffel Gold. Zu ihren Erfolgen zählt zudem der Gesamtsieg bei der Tour de Ski.

Ihren jüngsten offiziellen Wettkampf bestritt Flugstad Östberg bereits im Frühjahr 2023. Verletzungen und gesundheitliche Probleme begleiteten ihre Karriere, in den vergangenen Saisons hatte sie nach Angaben von SVT mit Essstörungen zu kämpfen. In der Saison nach ihrem vergangenen Rennen erhielt sie keine Startfreigabe, weil ihr Gesundheitsattest nicht genehmigt wurde.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.