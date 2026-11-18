Der Routinier hatte es nach Verletzungsproblemen in der Vorbereitung nicht in das sechsköpfige Aufgebot zum Weltcupstart am Wochenende geschafft.

Routinier Karl Geiger möchte spätestens zur Vierschanzentournee in den Weltcup zurückkehren, nach Möglichkeit auch schon früher. „Ich schaue von Woche zu Woche. Und dann bereite ich mich entweder im Continentalcup weiter vor oder stoße wieder zur Weltcup-Mannschaft, das wird sich zeigen. Spätestens zur Tournee möchte ich mich wieder in richtig guter Form präsentieren“, sagte der fünfmalige Weltmeister.

Geiger hatte es nach Verletzungsproblemen in der Vorbereitung nicht in das sechsköpfige Aufgebot zum Weltcupstart am Wochenende in Lillehammer geschafft. „Anders wäre es mir lieber“, sagte der 33-Jährige und gab zu: „Auf der Schanze merkt man doch, dass noch ein paar Wochen fehlen, um die wirkliche Feinabstimmung, die letzte Überzeugung und das Vertrauen in den Sprung zu kriegen.“

Geiger hat viele Rückschläge hinter sich

Geiger musste in der Vorbereitung mit Rückenproblemen und einer Knieverletzung kämpfen. Er hatte in der vergangenen Weltcupsaison nur Rang 28 belegt, es war sein schlechtestes Ergebnis seit zehn Jahren. Auch für die Olympischen Spiele hatte er sich nicht qualifiziert.

Der neue Bundestrainer Andreas Mitter hatte am Dienstag in einer Medienrunde Geigers Bedeutung für das Team betont. „Karl ist hochmotiviert und wichtig für unsere Mannschaft. Und wir freuen uns schon wieder, wenn er dann auch in alter Stärke zurückkommt: Vom Niveau her, vom Springen her ist er dabei“, so der Österreicher.

Einen Tag später ergänzte er in der offiziellen Kadermitteilung: „Die Zeit, die er jetzt noch für das Training braucht, geben wir ihm. Nach Ruka werden wir neu abwägen, wie die Situation ist und wohin die Reise geht. Karl ist weiter ein zentraler und wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Er wird die Schritte gehen, wir freuen uns schon, wenn er wieder zur Weltcup-Mannschaft stößt.“

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