Rückschlag für Langlauf-Superstar Petter Northug: Das von ihm mitgeprägte Skilanglauf-Event ist insolvent und hinterlässt hohe Forderungen.

Janteloppet ist insolvent. Das von Petter Northug geprägte Skilanglauf-Event steckt damit endgültig in einer finanziellen Krise, die sich nach Angaben des Insolvenzverwalters bereits seit dem Frühjahr 2024 aufgebaut hatte.

Bei der Gläubigerversammlung wurden 46 Forderungen mit einer Gesamtsumme von 5.753.154 norwegischen Kronen (knapp 560.000 Euro, Anm.d.Red.) angemeldet. Northug hält über seine Holding 30 Prozent an Janteloppet AS, die übrigen 70 Prozent gehören Recee Sports Holding.

Die Fälligkeit der Forderungen reicht bis in den April 2024 zurück. Zudem wurden seit Februar 2025 mehrfach Vermögenswerte des Unternehmens gepfändet. Der Bericht des Insolvenzverwalters Thomas Piro von der Kanzlei Kvale geht davon aus, dass Janteloppet schon im Frühjahr 2024 zahlungsunfähig war.

Zahlungsunfähigkeit wohl schon 2024

Im September war zunächst noch von einer drohenden Insolvenz die Rede gewesen, nachdem das Unternehmen zwangsaufgelöst werden sollte.

Die wirtschaftlichen Probleme hatten sich auch sportlich bemerkbar gemacht. Im März teilte die Führung mit, für die diesjährige Ausgabe nicht genügend Eliteläufer gewinnen zu können, und sagte die Topklasse ab.

Janteloppet war früher Teil der Langdistanz-Serie Ski Classics, besitzt diesen Status inzwischen aber nicht mehr. Reda El Chaar, der Geschäftspartner des früheren Langlauf-Stars Northug, war als Mehrheitsgesellschafter über Recee Sports Holding beteiligt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.