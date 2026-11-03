Karriereende im Skisport: Die Kombi-Olympiasiegerin Michelle Gisin zieht nach einem schweren Sturz Konsequenz.

Michelle Gisin beendet ihre Karriere mit sofortiger Wirkung. Die Olympiasiegerin erklärte am Dienstag bei einer Pressekonferenz ihren Rücktritt vom Skirennsport und setzt damit nach monatelanger Reha einen Schlusspunkt unter ihre Weltcup-Laufbahn. „Heute ist ein sehr bedeutender Tag in meinem Leben. Ich werde mich vom Skisport verabschieden“, sagte die 32-Jährige zu Beginn.

Der schwere Trainingssturz in St. Moritz vor knapp einem Jahr hatte Gisins Saison abrupt beendet. Dabei zog sich die Schweizerin unter anderem einen Kreuzbandriss und Verletzungen an der Halswirbelsäule zu.

Zwar arbeitete die Allrounderin intensiv an ihrer Rückkehr und stand im September wieder auf der Piste in St. Moritz, entschied sich nach diesen Einheiten aber gegen ein Comeback. „Im Herz habe ich gemerkt: Es ist gut“, erklärte Gisin.

Gisin-Rücktritt Einschnitt für die Schweiz

Damit verliert der Schweizer Skisport eine der prägendsten Kombinationsfahrerinnen ihrer Generation. In 291 Weltcup-Rennen feierte Gisin zwei Siege und stand 22-mal auf dem Podest, ihre größten Triumphe gelangen ihr mit Kombi-Gold bei den Olympischen Spielen 2018 und 2022.

Hinzu kommen Olympia-Bronze im Super-G sowie zwei WM-Medaillen. Gisin punktete im Weltcup in allen Disziplinen und hinterlässt nach ihrem Rücktritt eine große Lücke im Schweizer Frauen-Team.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.