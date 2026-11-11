Finnland plant Visa-Beschränkungen für russische Sportler. Auch Saveliy Korostelevs Start beim Weltcup in Ruka könnte betroffen sein.

Russischen Langläufern droht beim Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka eine politische Hürde. Finnland will die Einreise für russische Profisportler demnach weiter einschränken. Über eine Änderung der Visa-Regeln soll die Regierung laut dem öffentlich-rechtlichen Sender Yle am Donnerstag entscheiden.

Bislang können Profisportler für bezahlte Tätigkeiten von weniger als 90 Tagen eine Ausnahme von den finnischen Einreisebeschränkungen erhalten. Diese Möglichkeit soll für russische Athleten entfallen. Bereits erteilte Visa sollen nach Angaben finnischer Behörden nicht nachträglich aufgehoben werden.

FIS sichert Weltcup-Status trotz möglicher Verbote zu

Der Weltcup-Auftakt in Ruka findet vom 27. bis 29. November statt. Nach Angaben von Yle gibt es zahlreiche Vormeldungen russischer Langläufer mit neutralem Status. Die endgültige Zahl soll in der kommenden Woche feststehen. Der finnische Skiverband erhielt dem Sender zufolge von der FIS die Zusicherung, dass Ruka seinen Weltcup-Status auch dann behält, wenn die Behörden einzelnen Athleten die Einreise verwehren.

Die FIS erlaubt zugelassenen Athleten aus Russland und Belarus Starts in Einzelwettbewerben unter neutralem Status. Über Visa und Einreise entscheidet jedoch das jeweilige Gastgeberland. Zu den russischen Langläufern mit neutralem Status gehört Saveliy Korostelev, der bei Olympia im Skiathlon Vierter wurde.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.