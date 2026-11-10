Olympiasieger Björn Ferry übt Kritik an den schwedischen Biathleten und lobt einen Norweger. Da ist es nicht verwunderlich, dass das Echo nicht lange auf sich warten lässt.

Wenige Wochen vor dem Saisonstart in Kontiolahti (26. November) wird im schwedischen Biathlon-Lager ein wenig gestichelt. Auslöser des kleinen Disputs war Björn Ferry, Olympiasieger aus dem Jahr 2010, der die schwedischen Skijäger auf ungewöhnliche Art und Weise kritisiert hat. „Die Schweden sind einfach ein bisschen zu zahm“, monierte er in seiner Experten-Funktion für den schwedischen Fernsehsender SVT.

Der 48-Jährige ist der Ansicht, dass der Unterhaltungs-Aspekt bei seinen Landsleuten ein wenig zu kurz kommt.

Björn Ferry fordert von seinen schwedischen Landsleuten mehr Unterhaltung Björn Ferry fordert von seinen schwedischen Landsleuten mehr Unterhaltung © IMAGO/TT

Ferry-Lob an Hedegart: „Bringt Charakter mit“

Zum Leidwesen der schwedischen Athleten zog der Ex-Biathlet ausgerechnet einen Norweger als Positiv-Beispiel heran. „Hedegart bringt richtig viel Charakter mit“, sieht Ferry den 25-Jährigen als Bereicherung für den Biathlon-Sport.

Hedegart hatte sich im vergangenen Winter noch zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen (Staffel und Teamsprint) gesichert, entschied sich jedoch für eine Rückkehr zum Biathlon-Sport, wenngleich hier möglicherweise noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde.

Nelin kontert Ferry-Kritik: „Ist Björn selbst so lustig?“

Gesprächsbedarf haben allerdings auch die schwedischen Biathleten, die nach der Ferry-Kritik verbal zurückschlugen. „Ist Björn selbst so lustig?“, legte Jesper Nelin den Finger in die Wunde. Der 34-Jährige stellt die These infrage, dass Biathleten neben ihrer Leistung auch noch mit zusätzlicher Unterhaltung überzeugen müssen. „Da bin ich mir nicht so sicher. Aber er darf denken, was er möchte“, unterstrich er.

Olympiasieger Martin Ponsiluoma äußerte sich ähnlich wie sein Landsmann. „Ich weiß nicht, was es braucht, um in seinen Augen gut dazustehen. Aber er soll sagen, was er meint“, führte der 31-Jährige aus.

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Öberg und Samuelsson erkennen Probleme im Biathlon-Sport

Elvira Öberg gab zu bedenken, dass man im Biathlon „auch nicht immer sagen darf, was man denkt“. Demnach komme man „gezwungenermaßen manchmal etwas langweilig rüber“. Die Massenstart-Weltmeisterin aus dem Jahr 2025 empfindet das als schade, weil die eigene Persönlichkeit nicht immer transportiert werden könne. „Das heißt nicht, dass ich schüchtern wäre“, erklärte sie.

Sebastian Samuelsson schlägt in eine ähnliche Kerbe. „Jeder ist so, wie er ist. Aber ich habe Biathlon immer schon als etwas zu ernst und seriös empfunden. Ich denke, dass wir alle davon profitieren würden, wenn wir vermehrt zeigen würden, wie wir wirklich ticken“, machte er deutlich.

Samuelsson sorgt auch neben der Loipe für Schlagzeilen

Der 29-Jährige sorgt allerdings selbst auch immer wieder dafür, dass es im Biathlon abseits der Loipe nicht langweilig wird. In der Vergangenheit lieferte sich Samuelsson immer wieder kleinere Sticheleien mit den Lieblings-Erzfeinden aus Norwegen.

Zuletzt sorgte er sogar im Rahmen einer Politik-Debatte im TV für Aufsehen, in der er Gegenwind von der christdemokratischen EU-Abgeordneten Alice Teodorescu Maawe erhielt.