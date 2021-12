Biathlon: Benedikt Doll über Olympia in Peking, Bayern-Star Kimmich und Impfdebatte

Doll: Ich finde das IOC muss solche Themen intensiver in Entscheidungen miteinbeziehen. Was auf der anderen Seite festzuhalten ist: Als es in Deutschland Pläne gab, Winterspiele auszurichten, hatte eine Volksbefragung ergeben, dass die meisten dagegen waren (Bürgerentscheid 2013 über die Bewerbung Münchens für die Olympischen Winterspiele 2022, Anm. d. Red.). Da muss man sich dann also auch mal an die eigene Nase fassen. Wenn wir die Spiele nicht wollen, dann gehen sie eben an andere Länder. Da kommen wir nun zu einer grundlegenden Diskussion, welchen Stellenwert der Sport noch in der Gesellschaft hat. Da hatte ich in den letzten Jahren das Gefühl, dass der Sport nicht mehr so begeistert wie in anderen Ländern. Selbst in den Bundesländern hierzulande merkt man gravierende Unterschiede.