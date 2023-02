Siebenmal Gold? Bö denkt noch nicht an perfekte WM

Dominator Johannes Thingnes Bö verschwendet trotz seines makellosen Starts mit drei Siegen noch keine Gedanken an eine perfekte WM mit siebenmal Gold. "Davon träume ich nicht. Ich träume von meiner Frau und meinem Sohn", scherzte der Norweger nach seinem dritten Triumph: "Ich wäre schon froh, wenn eine weitere Goldmedaille dazukäme. Die in der Staffel wollen wir unbedingt." In den anderen Rennen erwarte er allerdings jeweils eine "sehr schwere" Aufgabe.