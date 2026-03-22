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Biathlon: Änderung beim Weltcup-Finale

Änderung beim letzten Biathlon-Rennen

Das Saisonfinale am Holmenkollen beginnt bei den Biathlon-Männern früher als geplant. Der Weltverband verkündet eine kurzfristige Änderung.
Philipp Nawrath muss beim Massenstart am Holmenkollen früher als gedacht an den Start gehen
Philipp Nawrath muss beim Massenstart am Holmenkollen früher als gedacht an den Start gehen
© IMAGO/Gabor Baumgarten
Niklas Senger
Das Saisonfinale am Holmenkollen beginnt bei den Biathlon-Männern früher als geplant. Der Weltverband verkündet eine kurzfristige Änderung.

Planänderung beim letzten Wettkampf der Biathlon-Saison. Der Massenstart der Männer im norwegischen Oslo wird am Sonntag bereits um 15.45 Uhr (LIVETICKER) stattfinden. Wie der Weltverband IBU mitteilte, wird der eigentlich um 16.30 Uhr geplante Beginn kurzfristig vorgezogen.

Der Grund seien demnach die „herausfordernden“ Wetterbedingungen und der am Nachmittag erwartete Nebel am Holmenkollen. Die Startzeit des Massenstarts der Frauen bleibt hingegen unverändert bei 13.45 Uhr.

Der Gesamtweltcup geht an den Franzosen Eric Perrot, auch in der Disziplinwertung gibt es keine Spannung mehr. Dennoch kämpfen am Sonntag die 30 besten Biathleten um den prestigeträchtigen Sieg.

DSV hofft auf versöhnlichen Saisonabschluss

Dem Gewinner winkt am Holmenkollen traditionell ein Besuch der königlichen Loge beziehungsweise bei den sich dort befindlichen Mitgliedern des Königshauses.

Die Männer duellieren sich dabei auf 15 Kilometern mit vier Schießeinlagen, jeweils zweimal liegend und stehend. Aus deutscher Sicht geht es dabei um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Beste Chancen auf eine gute Platzierung hat Philipp Nawrath.

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