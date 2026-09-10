Lampic will trotz Kind nicht aufhören

Anamarija Lampic verpasst aufgrund ihrer ersten Schwangerschaft die kommende Weltcup-Saison. Die slowenische Biathletin will ihre Karriere danach zwar fortsetzen, ist sich möglicher Schwierigkeiten aber bewusst.

Die slowenische Biathletin Anamarija Lampic wird die komplette Weltcup-Saison 2026/27 verpassen. Allerdings aus erfreulichen Gründen: Die 31-Jährige ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. „Guten Morgen Welt. Dieses Jahr wird die Saison etwas anders – und Punkt“, kommentierte sie einen Instagram-Post, auf dem sie freudig ihren Babybauch zeigt.

Planmäßig will sie ihre Karriere danach weiter fortsetzen, ganz so einfach sei das mit einem Kind jedoch nicht, wie sie dem slowenischen Sender RTV verriet. „Wenn erstmal ein Kind da ist, ändert sich alles und viele Pläne fallen auseinander.“ Bis zur Geburt wolle sie jedoch im Training bleiben und sich aktiv auf ihr Comeback vorbereiten.

Anamarija Lampic erwartet ihr erstes Kind Anamarija Lampic erwartet ihr erstes Kind © IMAGO/Gabor Baumgarten

„Ich will es genießen und eine friedliche Schwangerschaft haben“

Aktuell weilt sie mit der slowenischen Mannschaft im Trainingslager, absolviert jedoch ihr eigenes, individuelles Programm: „Wir machen nichts mit hoher Intensität, keine plötzlichen Bewegungen oder explosiven Sachen. Selbst im Kraftraum arbeite ich nach meinem eigenen Programm und höre auf meinen Körper. Ich will nicht experimentieren, ich will es genießen und eine friedliche Schwangerschaft haben.“

2022 hatte sich Lampic von ihrer Ursprungsdisziplin, dem Langlauf, verabschiedet und sich dem Biathlon gewidmet. Schon damals war jedoch auch die Familienplanung ein Thema für sie.

„Schon nach den letzten Olympischen Spielen (2022, Anm.d.Red.) habe ich abgewogen, ob ich eine Familie gründen oder mich vier weitere Jahre im Biathlon versuchen will. Damals haben mein Freund und ich uns für Biathlon entschieden und die Sache um vier Jahre verschoben. Und ja, es hat funktioniert.“ Bis 2022 war Lampic im Langlauf gestartet, ehe sie im Biathlon eine neue Herausforderung suchte.