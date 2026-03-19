Deutscher Biathlet von Ausbootung schwer enttäuscht

SPORT1 19.03.2026 • 12:51 Uhr Für den deutschen Biathleten David Zobel ist die Saison vorzeitig beendet. Er ist schwer enttäuscht - und klärt ein Missverständnis auf.

Das große Biathlon-Finale am berüchtigten Holmenkollen in Oslo steht kurz bevor. Doch Olympia-Starter David Zobel wird nicht dabei sein. Die Ausbootung trifft den 29-Jährigen hart, wie er im Interview mit dem Merkur zugab.

„Die Entscheidung ist ziemlich hart. Ich bin sehr enttäuscht. Aber das ist Sport“, sagte er, nachdem er den ersten Schock verdaut hatte.

Zobel: Das habe ich noch nie erlebt

Warum Zobel nicht nominiert wurde? In der Loipe war er zuletzt von der Spitze weit entfernt. In Otepää beispielsweise sammelte er im Sprint auf der Strecke einen Rückstand von 1:55 Minuten auf den Sieger Sturla Holm Laegreid an.

Obwohl er sich nur einen Schießfehler leistete, kam er am Ende als 60. ins Ziel. „Solch ein Ergebnis habe ich noch nie erlebt. Da bin ich körperlich blaugegangen. Mein Puls war am Limit, aber alle sind an mir vorbeigelaufen. Das macht keinen Spaß“, sagte er nach dem Rennen.

Kurios: Die breitere Öffentlichkeit war bisher davon ausgegangen, dass Zobel seine Saison von sich aus ohnehin schon beendet hatte. Grund ist ein großes Missverständnis.

Am Sonntag meldete er sich, wie so häufig nach einem Weltcup-Wochenende, auf Instagram zu Wort: „Nach zwei gebrauchten Wochenende in Kontiolahti und Otepää wars das für mich in dieser Saison.. am Schießstand lief es gut, aber leider konnte ich läuferisch nicht mehr an die Leistungen von Oberhof und Ruhpolding anknüpfen. Im Moment bin ich sehr bedient.“

Biathlon: Missverständnis um Saison-Aus von David Zobel

Damit war für den Deutschen Skiverband und die Medienwelt klar: David Zobel beendet seine Saison frühzeitig und reist nicht mit zum abschließenden Weltcup nach Oslo. So ähnlich sahen in den letzten Tagen dann auch die Berichte über den 29-Jährigen aus. Doch so war das wohl gar nicht gemeint, erklärt Zobel jetzt dem Merkur: „Das wurde falsch aufgenommen. In dem Moment habe ich an mir gezweifelt und den Post für mich gebraucht. Das war ein Missverständnis.“

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