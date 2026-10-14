Biathlon-Legende kommt nach München

Lisa Vittozzi und Eric Perrot verteidigen beim Loop One Festival in München ihre Titel im Super Sprint. Biathlon-Legende Johannes Thignes Bö ist auch dabei.

Eine weitere Biathlon-Legende kommt am Wochenende nach München. Neben Denise Herrmann-Wick, Franziska Preuß, Simon Schempp, Benedikt Doll und Dorothea Wierer hat nun auch Johannes Thingnes Bö sein Kommen zugesagt. Für den Norweger ist es der erste Auftritt in Deutschland seit seinem Rücktritt 2025.

Zudem kehren die aktiven Lisa Vittozzi und Eric Perrot als Titelverteidiger zum Loop One Festival zurück. Am 17. und 18. Oktober wird der Olympiapark erneut zur urbanen Biathlon-Arena, diesmal mit zwei Wettkampftagen auf Skirollern. Im Feld stehen 60 der weltbesten Biathletinnen und Biathleten, darunter die deutschen Starterinnen Janina Hettich-Walz, Johanna Puff, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt sowie Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath und Justus Strelow.

Perrot und Vittozzi hatten bei der Premiere vor großer Kulisse triumphiert. Rund 50.000 Besucher kamen auf das Festivalgelände, 18.000 von ihnen verfolgten die Entscheidungen an der Strecke und auf den Tribünen. Nun geht es für beide darum, ihre starke Vorstellung im kompakten und schießintensiven Format zu wiederholen.

Zwei Super-Sprints, ein Format mit hohem Druck

Am Samstag werden die Finalfelder über Qualifikationen mit Intervallstart bestimmt. Der Sonntag steht im Zeichen von vier Heats bei Frauen und Männern: Die jeweils besten drei ziehen direkt ins Finale ein, dazu kommen drei Lucky Loser über die Zeiten. In den Finals kämpfen 15 Athletinnen beziehungsweise Athleten um den Sieg.

Die 1,8 Kilometer lange Runde führt durch den Olympiapark zum Schießstand auf dem Olympiasee. Im Finale stehen vier Schießeinlagen – liegend, liegend, stehend, stehend – auf dem Programm; jeder Fehler zieht eine rund 60 Meter lange Strafrunde nach sich. Gerade das schnelle Schießen und die kurzen Laufwege machen den Super Sprint zu einem Format, in dem sich kleine Fehler sofort auswirken.

DEINE MEINUNG

Para-Biathlon und Legenden zum Anfassen

Bereits am Samstag ergänzen Para-Biathlon-Massenstarts das sportliche Programm. Der Zugang zur Strecke und zum Festivalgelände ist kostenlos, während für Tribünenplätze und den Stehbereich am Schießstand Tickets angeboten werden. Neben den Rennen sind Mitmachaktionen im Biathlon4All-Programm geplant, dort wird auch Bö mit den anderen Legenden eingreifen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.