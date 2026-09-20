Kreuzfeuer: Kuriose Fehlschüsse beim Sommerbiathlon

Emilien Claude durchlebt beim Sommerbiathlon in Frankreich ein Alptraum-Rennen und verzielt sich im Stehendschießen folgenschwer.

Der französische Biathlet Emilien Claude hat beim Sprint der Summer Tour in La Féclaz ein Rennen zum Vergessen erlebt. Der 27-Jährige lag trotz eines Fehlers im Liegendanschlag zur Rennhälfte nur 32,5 Sekunden hinter der Spitze. Im entscheidenden Stehendanschlag nahm das Drama dann seinen Lauf: Claude bezog Schießstand 17, feuerte aber auf die Scheiben von Bahn 16.

Claude traf vier der fünf falschen Scheiben und stand damit zunächst bei 8/10. Nach dem Bemerken seines Fehlers musste er jedoch fünfmal in die Strafrunde. Die Jury wertete den Stehendanschlag regelkonform mit 0/5 und verhängte zusätzlich eine Zeitstrafe von zwei Minuten wegen des Kreuzschießens. Aus einem möglichen 28. Rang wurde dadurch Platz 50.

Emilien Claude schießt beim Sommer-Biathlon auf die falschen Scheiben

Eric Perrot setzte sich am Ende im Sprint vor Emiliens Brüdern Fabien Claude und Florent Claude durch.

Mit 5:26,0 Minuten Rückstand auf den Sieger nahm der Tag für den Fehlschützen ein bitteres Ende und er verpasste als einziger aus seinem Familienkreis den Podestkampf klar. Die Verfolgung am Sonntag bietet ihm dennoch die Gelegenheit, unter Wettkampfbelastung weitere Kilometer und Anschläge zu sammeln.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.