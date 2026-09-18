Biathlon-WM 2031 findet in Östersund statt

Der Gastgeber für die erste WM nach Olympia steht fest. Den Zuschlag erhält ein Traditionsstandort.

Die Biathlon-Weltmeisterschaften finden im Jahr 2031 im schwedischen Östersund statt. Dies teilte der Weltverband IBU am Freitag nach dem ersten Tag seines Kongresses in Berchtesgaden mit.

Die 50.000-Einwohner-Stadt in Zentralschweden wird damit nach 2008 und 2019 zum dritten Mal Ausrichter der WM der Skijäger. Neben Östersund war das finnische Kontiolahti der einzige Bewerber um die Gastgeberrolle für 2031.

Ruhpolding plant wohl Bewerbung

Bis zu den kommenden Winterspielen in Frankreich sind noch Otepää (2027), Hochfilzen (2028) sowie der Holmenkollen (2029) als Austragungsorte für die Weltmeisterschaften an der Reihe. Deutschland war zuletzt im Jahr 2023 mit Oberhof WM-Gastgeber, Ruhpolding plant wohl eine Bewerbung für die Jahre 2032 und 2033.

Die entsprechenden Unterlagen müssten bis Mai 2028 bei der IBU vorliegen, eine Entscheidung fällt dann im Herbst 2028 beim kommenden Kongress des Weltverbands.