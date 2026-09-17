Mit nur 59 Jahren: Biathlon-Olympiasieger Tschepikow gestorben

In seiner langen Karriere gewann der Russe sechs Medaillen bei Winterspielen.

Der zweimalige Biathlon-Olympiasieger Sergej Tschepikow ist im Alter von nur 59 Jahren gestorben. Dies teilte Russlands Biathlon-Verband am Donnerstag mit. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Tschepikows medaillenreiche Biathlon-Karriere

Tschepikow, der für seinen eigentümlichen stakkatoartigen Laufstil bekannt war, gewann sechs olympische Medaillen. 1988 holte er mit der sowjetischen Staffel in Calgary Gold, 1994 wurde er für Russland in Lillehammer Sprint-Olympiasieger.

18 Jahre nach seiner ersten Medaille gewann der zweimalige Gesamtweltcup-Sieger als 39-Jähriger mit Staffel-Silber 2006 hinter Deutschland seine letzte bei Olympia-Medaille. Ein Jahr später beendete Tschepikow seine Karriere, wechselte in die Politik und schaffte es in die Staatsduma.