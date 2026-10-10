Linn Gestblom ist schwanger und setzt die gesamte Biathlon-Saison aus.

Linn Gestblom setzt in der kommenden Biathlon-Saison aus – und das aus einem erfreulichen Grund! Die 32-jährige Schwedin gab am Samstag auf Instagram bekannt, dass sie schwanger ist.

„Diesen Winter werde ich den Biathlon vom Sofa aus verfolgen“, schrieb die Staffel-Olympiasiegerin. Damit fehlt Gestblom dem schwedischen Team die gesamte Saison über – nach Hanna Öberg ist es bereits der nächste personelle Ausfall – auch die Teamkollegin erwartet ein Kind.

Gestblom hat seit langem mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, die sie über längere Zeit vom Wettkampfgeschehen ferngehalten haben. In der vergangenen Saison feierte sie ihr Comeback und gehörte zur Staffel, die bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina die Silbermedaille gewann.

Nun muss sie erneut aussetzen – allerdings aus deutlich besseren Gründen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.