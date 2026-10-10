Nach ihrer Verurteilung wegen Kreditkartenbetrugs hatte Biathletin Julia Simon ihre Anstellung beim Zoll verloren. Nun steht ihr eine neue berufliche Perspektive in Aussicht - dank des Skiverbands von Savoyen.

Biathletin Julia Simon hat einen neuen Job. Nachdem die Französin infolge einer Verurteilung wegen Kreditkartenbetrugs ihren Arbeitgeber verloren hatte, steht die 30-Jährige nun vor einem beruflichen Neustart. Der Skiverband von Savoyen hat eine Lösung für die dreimalige Olympiasiegerin gefunden.

Wie Le Dauphiné Libéré berichtete, wird Simon künftig über einen „Professional Integration Contract“, einen Vertrag zur beruflichen Eingliederung, beim Skiverband von Savoyen beschäftigt. Die Anstellung erfolge in Zusammenarbeit mit der französischen Sportagentur ANS.

Julia Simon hat eine Stelle beim Skiverband von Savoyen angetreten Julia Simon hat eine Stelle beim Skiverband von Savoyen angetreten © IMAGO/PsnewZ

„Wir mussten eine Lösung für sie finden“, erklärte Thierry Schoenauer, Präsident des Skiverbandes von Savoyen, diesen Schritt. Mit ihrer neuen Anstellung sei Simon zudem auch wieder sozialversichert – diesen Schutz hatte die französische Biathletin mit dem Ende ihrer alten Anstellung beim Zoll im Frühjahr 2026 verloren. Für den Verband würden dabei keine Kosten anfallen, versicherte Schoenauer.

Seit 2019 hatte die französische Biathletin für den französischen Zoll gearbeitet. Im Oktober 2025 war sie dann jedoch wegen Kreditkartenbetrugs zu drei Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Folglich kündigte der französische Zoll Simons Vertrag.

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Erfolgreiches sportliches Comeback von Simon

Trotz dieser Umstände gehörte Simon bereits bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien wieder zu den erfolgreichsten Athleten. Sie gewann drei Goldmedaillen sowie Silber im Massenstart. Nach sechs Monaten Suspendierung (davon fünf auf Bewährung) durch den französischen Skiverband (FFS) war Simon in der vergangenen Saison auf die Loipe zurückgekehrt. Auch beim Blink Festival (Norwegen) im August 2026 war die 30-Jährige an den Start gegangen.

Mit der Anstellung beim Skiverband von Savoyen hat die Französin nun auch abseits des Sports wieder eine neue berufliche Perspektive gefunden.