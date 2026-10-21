Dorothea Wierer ist künftig als Expertin für die ARD im Einsatz. Über das deutsche Fernsehen staunt sie nach ihren ersten Erfahrungen.

An ihre neue Rolle als TV-Expertin bei der ARD muss sich die viermalige Biathlon-Weltmeisterin Dorothea Wierer erst noch gewöhnen – von der Professionalität des deutschen Fernsehens hat sich die 36-Jährige aber schon vor dem Start der Weltcup-Saison beeindruckt gezeigt. „Davon können wir in Italien nur träumen“, sagte die Südtirolerin, die nach den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar in Mailand und Cortina ihre Karriere beendet hatte, im Interview mit dem Portal Web.de News.

Beim Loop One in München hatte Wierer am vergangenen Wochenende ihren ersten Auftritt für die ARD als Biathlon-Expertin. Zuvor sei sie nur für das italienische Fernsehen tätig gewesen, „das ist komplett anders“, betonte sie. „Dort wird richtig herumgeschrien, während es bei den Deutschen deutlich professioneller zugeht – auch in der Technik. Es ist Wahnsinn, was da alles dahintersteckt.“

Dorothea Wierer als ARD-Expertin in München Dorothea Wierer als ARD-Expertin in München © picture-alliance/Nils Koepke/SID/Photographer: Nils Koepke

Biathlon: Wierer bekommt Unterstützung von Peiffer

Ihre neue Aufgabe sei „ziemlich kompliziert“, berichtete Wierer von ihren ersten Erfahrungen, „die Abläufe zwischen Regie, Moderation, Interviews und Co-Kommentatoren. Ich muss das alles erst noch lernen.“ In Richtung des Publikums sagte sie: „In Deutschland müsst ihr es wirklich zu schätzen wissen, dass man hier so viele Top-Leute hat, die alles hundertprozentig professionell machen und versuchen, die bestmöglichen Bilder zu liefern.“

Wierer hatte sich bei der WM 2019 als erste Italienerin zur Weltmeisterin im Biathlon gekürt. Insgesamt gewann sie in ihrer Karriere vier Mal WM-Gold und zweimal den Gesamtweltcup. Die neue Weltcup-Saison im Biathlon beginnt Ende November im finnischen Kontiolahti.

Bei der ARD kommt Wierer in ein eingespieltes Team. „Ich trete in die Fußstapfen von Erik Lesser. Das ist nicht einfach, weil er ja Profi, ein Superexperte, super Mensch und netter Kerl ist“, sagte sie bei SPORT1. Unterstützung erhält sie von Arnd Peiffer. „Natürlich hat er mir ganz viele Tipps gegeben und er hat mich auch beruhigt. Das erste Mal ist immer so schwierig, und er macht das ja schon seit vielen Jahren“, sagte Wierer über den zweimaligen Olympiasieger.