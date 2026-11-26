Der frühere Top-Biathlet Erik Lesser ist nicht mehr regelmäßig als Experte der ARD aktiv. Grund ist eine berufliche Veränderung.

Die Biathlon-Saison hat wieder begonnen – ein vertrautes TV-Gesicht ist aber nicht mehr dauerhaft auf dem Bildschirm präsent: Erik Lesser gehört seit diesem Winter nicht mehr zum Expertenteam der ARD.

An seiner Stelle hat am Donnerstag Dorothea Wierer ihr Debüt für den Sender gefeiert, die ab jetzt im Wechsel mit Arnd Peiffer die Rennen analysiert. Dass Ersatz für Lesser benötigt wurde, ist bereits seit einigen Monaten klar.

Erik Lesser ist nicht mehr Biathlon-Experte bei der ARD Erik Lesser ist nicht mehr Biathlon-Experte bei der ARD © IMAGO/foto2press

Seit Anfang Mai gehört Lesser zum Trainerstab für den Nachwuchskader 1 der Biathlon-Juniorinnen. Der 38-Jährige hat deswegen als Biathlon-Experte beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender aufgehört.

Arnd Peiffer verlängert

Lessers Entscheidung, den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen, lässt „sich nicht mit der intensiven Expertentätigkeit kombinieren“, hatte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky im Juni erklärt: „Daher haben wir uns in aller Freundschaft entschieden, dass unsere regelmäßige Zusammenarbeit jetzt endet. Erik wird aber sicherlich auch in Zukunft ein gern gesehener Gast bei ARD-Wintersport-Übertragungen bleiben.“

Lesser war seit der Saison 2022/23 bei der ARD. Er hat die Biathlon-Übertragungen in den vergangenen Jahren „extrem bereichert“, so Balkausky: „Gemeinsam mit Arnd Peiffer konnte er die TV-Analyse des Biathlons auf ein neues Niveau heben, was ihm viel Anerkennung von allen Seiten einbrachte.“

Der Vertrag von Arnd Peiffer wurde hingegen verlängert.

Mehr Verantwortung für Lesser

Nach seinem Karriereende im März 2022, das er mit Rang vier im Massenstart am Holmenkollen besiegelte, widmete sich Erik Lesser seiner Trainerausbildung. Neben einem Studium an der Trainerakademie Köln war er zudem als Biathlon-Experte im Ersten aufgetreten.

Schon nach dem Rückzug des ehemaligen Bundestrainers Mark Kirchner hatte Lesser ab Mai 2023 als Schießtrainer der Männer am Stützpunkt in Oberhof gearbeitet. Jetzt will er noch mehr Verantwortung übernehmen.

Lesser war unter anderem Teil der deutschen Biathlon-Staffel, der im Februar nachträglich die Olympische Goldmedaille von Sotschi verliehen wurde.