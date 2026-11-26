Seit mehr als zwei Jahren warten die deutschen Biathlon-Männer auf einen Weltcupsieg. Philipp Nawrath könnte die Durststrecke beenden. Der 33-Jährige hat nach einer starken vergangenen Saison Blut geleckt und nimmt nun noch höhere Ziele ins Visier.

Als Michael Greis 2007 den Biathlon-Gesamtweltcup gewann, war Philipp Nawrath gerade einmal 14 Jahre alt. Dass der erfolgreichste Biathlet der Saison ausgerechnet aus seinem heimischen Skiklub in Nesselwang stammte, ließ auch den jungen Nawrath von einer erfolgreichen Karriere träumen. Vom Allgäu konnte man es offensichtlich bis an die Weltspitze schaffen.

„Als ich früher als Kind Michi verfolgt habe und der das gesamte Ding gewonnen hat, da denkt man: Da will ich auch mal hin, das ist Wahnsinn“, verriet er auf Nachfrage von SPORT1.

Philipp Nawrath will in der neuen Saison angreifen Philipp Nawrath will in der neuen Saison angreifen © IMAGO/Gabor Baumgarten

Vom Weltcup-Gesamtsieg wagt in Deutschland aktuell niemand ernsthaft zu träumen. Der DSV wartet seit mehr als zweieinhalb Jahren auf den Sieg eines deutschen Athleten in einem Rennen. Die größte Hoffnung liegt aktuell auf Nawrath, diese Serie im kommenden Winter zu beenden.

Biathlon: Nawrath gelingt 2023 der große Durchbruch

Wie anspruchsvoll der Weg an die Spitze ist, weiß Nawrath inzwischen besser als der Junge, der einst unbedingt seinem Vorbild nacheifern wollte: „Jetzt wird man Neunter im Gesamtweltcup und weiß erstmal, wie hart das eigentlich ist, die Top 10 zu erreichen.“

Dabei mussten erst einige Jahre vergehen, bis Nawrath überhaupt regelmäßig mit den Besten konkurrieren konnte. Nach seinem Weltcupdebüt 2017 schaffte er es zunächst nicht, sich dauerhaft im deutschen Aufgebot festzusetzen. Immer wieder musste er zurück in den zweitklassigen IBU-Cup.

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Im Dezember 2023 folgte schließlich der große Durchbruch: Im schwedischen Östersund feierte Nawrath mit 30 Jahren seinen ersten Weltcupsieg. Den Winter beendete er auf Rang 15, die folgende Saison auf Platz 14. 2025/26 gelang ihm erstmals der Sprung unter die besten zehn.

Nawrath steigert sich – wie viel ist noch möglich?

Dass Nawrath sich bemerkenswert gesteigert hatte, wusste auch die Internationale Biathlon-Union zu würdigen. Auf Instagram stellte der Weltverband die Leistungsdaten des Allgäuers aus der Saison 2017/18 denen des vergangenen Winters gegenüber. Traf Nawrath damals noch 80 Prozent der Scheiben am Schießstand, sind es 2025/26 bereits 84 Prozent. Und auch seine Laufzeiten verbesserte er im Gesamtdurchschnitt um vier Prozent.

„Wenn man Zeitpunkte vergleicht, die so weit auseinander liegen, dann hat sich – Gott sei Dank – was getan“, sagte Nawrath im Gespräch mit SPORT1 auf seine Leistungssteigerung angesprochen.

Mit 33 Jahren gehört er längst zu den erfahreneren Athleten im Weltcup. Ausgereizt sieht er seine Möglichkeiten dennoch nicht. „Ich denke, dass es ganz nach oben noch Spielraum gibt. Die vollen 100 Prozent sind immer schwierig zu erreichen, weil äußere Einflüsse da auch immer mit reinspielen. Deswegen muss man das auch immer realistisch sehen. Ich denke aber, dass da immer noch ein paar Prozent möglich sind.“

Gerade im Biathlon können diese wenigen Prozentpunkte den Unterschied machen, wenige Millimeter entscheiden Siege. Wie wenig manchmal fehlen kann, erlebte Nawrath beim Saisonfinale in Oslo.

Nur 3,7 Sekunden fehlen beim Saisonfinale zum Sieg

Im letzten Rennen des Winters traf Nawrath alle 20 Scheiben. Mit fehlerfreiem Schießen brachte er sich im Massenstart in eine aussichtsreiche Position. Auf der Schlussrunde kämpfte er mit Topstar Johan-Olav Botn um den Sieg, musste den Norweger schlussendlich ziehen lassen: Im Ziel fehlten Nawrath 3,7 Sekunden.

Es war sein dritter Einzelpodestplatz der Saison. Schon beim Sprint in Oberhof war er auf Rang zwei gelaufen, in Otepää wurde er Dritter. Besonders der zweite Platz in Oberhof war bemerkenswert: Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach Dolls letztem deutschen Sieg kommt Nawrath einem weiteren Erfolg am selben Ort nahe.

„Es gibt nach oben immer Ausreißer, die man vielleicht irgendwo hoffentlich findet. Und bei denen man mal nur ein paar Sekunden braucht, um mal ganz weit nach vorne zu kommen“, sagte er rückblickend.

Für den kommenden Winter sieht er sich gut vorbereitet: „Ich denke, dass es von der Form her aktuell richtig gut stimmt, dass ich da gut gearbeitet habe. Ich habe auf jeden Fall etwas, auf das ich vertrauen kann. Eine Basis, auf die ich zurückgreifen kann.“

Die Top Fünf im Gesamtweltcup als nächstes Ziel

Von einem Gesamtweltcupsieg, wie ihn einst Greis 2007 feiern konnte, vermag Nawrath erstmal nur zu träumen: „Jetzt weiß ich ungefähr schon, wieviel das abverlangt, dass man da ganz vorne mit rein spielt.“

Deshalb nimmt er zunächst die besten fünf der Gesamtwertung ins Visier: „Klar ist der Gesamtweltcupsieg irgendwo das Ziel, das ist immer da, das wäre Wahnsinn. Aber man muss trotzdem realistisch sein und deswegen sehe ich die Top Fünf als Angriff für mich, wenn das in dem Bereich klappt, wäre es natürlich Wahnsinn.“

Für dieses Ziel müsste Nawrath seine starken Einzelergebnisse noch häufiger bestätigen. Drei Podestplätze und Rang neun sind eine gute Ausgangslage, reichen aber bislang nicht, um mit den konstantesten Athleten des Biathlon-Weltcups mitzuhalten.

Biathlon-Deutschland wartet auf Zugpferd bei den Herren

Nach den Karriereenden von Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll sucht das deutsche Männer-Team nach Athleten, die sich dauerhaft in der Weltspitze behaupten. Nawrath richtet den Blick dabei auch auf jüngere Teamkollegen.

„Das wäre wieder eine schöne Sache für uns als Team, wenn da jemand wieder ganz nach vorne in die Top-Platzierungen laufen kann“, sagte Nawrath: „Aktuell sehe ich da schon junge Leute, die das Potential mitbringen. Da gibt es einige, die auch diese Verrücktheit in sich tragen. Das sportliche Verrücktsein.“

Talente wie Leo Pfund werden aber wohl noch ein wenig Zeit brauchen, um schon konstant in die Weltspitze zu laufen. Der deutlich erfahrenere Nawrath hat in der vergangenen Saison angedeutet, dass er dazu bereits in der Lage ist.

Ob er sich noch weiter steigern kann und dem DSV wieder zu einem Weltcupsieg verhilft, ist eine der großen Fragen für den kommenden Winter. Sein zweites Ziel lautet, im Gesamtweltcup Richtung Top 5 anzugreifen – doch die große Kristallkugel bleibt sein Traum. Um das zu schaffen, was einst Michael Greis gelang.