Biathlon-Star Christiansen: "Das ist wirklich hart für den Kopf"

Die IBU hält kurz vor dem Weltcupstart an der Suspendierung der russischen und belarussischen Verbände fest. Das geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor.

Russische und belarussische Biathleten bleiben von internationalen Biathlon-Wettkämpfen ausgeschlossen. Wenige Tage vor dem Start der Saison 2026/2027 hat das Exekutivkomitee der Internationalen Biathlon-Union (IBU) den Status der beiden suspendierten Nationalverbände unverändert gelassen. Damit gibt es auch zum Weltcup-Auftakt keine Rückkehr auf die internationale Bühne.

Laut einer IBU-Mitteilung vom Freitag wurde das Exekutivkomitee von seiner Beobachtungsgruppe zur aktuellen Situation des russischen und des belarussischen Biathlon-Verbandes informiert. „Der Vorstand nahm den Bericht zur Kenntnis, ohne den Status zu ändern“, hieß es.

Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick mit IBU-Präsident Tim Farcnik Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick mit IBU-Präsident Tim Farcnik © IMAGO/Beautiful Sports International

Der Biathlon-Weltcup beginnt am 26. November im finnischen Kontiolahti, zeitgleich startet der IBU-Cup im schwedischen Idre Fjäll.

Auch der IBU-Kongress bestätigte die Sperre

Bereits beim IBU-Kongress in Berchtesgaden war die Suspendierung der beiden Verbände bestätigt worden. Dort wurde auch der Slowene Tim Farcnik zum neuen Präsidenten des Weltverbandes gewählt. Er folgte auf den Schweden Olle Dahlin.

Der Ausschluss geht auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zurück. Die IBU hatte zunächst russische und belarussische Athleten von ihren Veranstaltungen ausgeschlossen und anschließend die beiden Nationalverbände suspendiert. Das Exekutivkomitee begründete die Suspendierung damit, dass beide Verbände gegen humanitäre Verpflichtungen aus der IBU-Verfassung verstoßen hätten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.