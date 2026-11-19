Der neue Sportdirektor hofft dennoch auf eine Entwicklung des deutschen Biathlon-Teams nach einem enttäuschenden Winter.

Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler will dem deutschen Team nach einem historisch schlechten Winter „keine großen Zielvorgaben machen. Es geht jetzt am Anfang darum, wieder Selbstverständnis und Selbstvertrauen zu entwickeln nach der letzten Saison“, sagte der 51-Jährige vor dem Weltcup-Start am kommenden Donnerstag im finnischen Kontiolahti.

Natürlich müsse man „im Nationencup den Anspruch haben, um das Podium zu laufen. Auch in den Staffeln wollen wir wieder eine stärkere Rolle spielen“, führte Eisenbichler weiter aus und blickte zuversichtlich nach vorne: „Wir hatten eine gute Vorbereitung, sind hochmotiviert und gerüstet. Es ist eine gute Mischung zwischen erfahrenen und jungen Sportlern. Es ist viel Positives passiert, aber man wird sehen, was das im internationalen Vergleich zählt.“

Eisenbichler hatte am 1. Mai die Nachfolge von Felix Bitterling angetreten. Er hatte das Amt von 2019 bis 2022 zu Zeiten von Denise Herrmann-Wick oder Arnd Peiffer schon einmal inne. Die DSV-Frauen hatten im vergangenen Winter keinen Sieg und nur drei Podiumsplätze geholt. Auch bei den Männern gab es keinen Erfolg. In Sandra Flunger haben die Damen eine neue Bundestrainerin. Die Österreicherin hatte zuletzt nach dem Rücktritt von Franziska Preuß die Erwartungen schon einmal gedämpft. Natürlich habe man gewisse Ziele, „aber ich glaube, es wäre jetzt der falsche Weg, irgendwo etwas Großes auszurufen“, sagte Flunger.

Der Weltcup in Kontiolahti (26. bis 29.11.) startet am Donnerstag mit dem Einzel der Männer, am Freitag folgt das Einzelrennen der Frauen. Die deutschen Hoffnungen ruhen bei den Frauen auf den erfahrenen Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt. Bei den Männern stehen Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow besonders im Fokus.

Saisonhöhepunkt wird die Weltmeisterschaft im estländischen Otepää vom 10. bis 21. Februar 2027. In Deutschland finden zwei der insgesamt zehn Weltcups statt: in Ruhpolding (6. bis 10.1.2027) und Oberhof (4. bis 7.3.).