Der DSV hat seinen Kader für den Biathlon-Weltcup bekannt gegeben. Mit dabei: Julia Kink, die in den vergangenen zwei Jahren mehrere Rückschläge verkraften musste.

Zweieinhalb Jahre ist es her, da schien es, als stünde Julia Kink der Weg in die Biathlon-Spitze weit offen. Im US-amerikanischen Wintersportort Soldier Hollow gab die viermalige Junioren-Weltmeisterin ihr Weltcup-Debüt. Platz 42 im Sprint war zwar noch nicht das Gelbe vom Ei, doch als sie kurzfristig in der Staffel einspringen musste, lieferte Kink. Als Schlussläuferin bewies sie Nervenstärke und sicherte dem Quartett mit nur einem Nachlader den zweiten Platz.

Was folgte, war kein sportliches Märchen, sondern eine Aneinanderreihung bitterer Rückschläge.

Julia Kink steht im deutschen Biathlon-Aufgebot für den bevorstehenden Weltcup Julia Kink steht im deutschen Biathlon-Aufgebot für den bevorstehenden Weltcup © IMAGO/CEPix

Den ersten Tiefschlag musste Kink im Sommer 2024 verkraften. Eine Borreliose-Infektion nach einem Zeckenbiss schwächte sie erheblich und beeinträchtigte die Saisonvorbereitung. Nur wenige Monate später, im Januar 2025, war sie dann gezwungen, aus gesundheitlichen Gründen beim Heimrennen in Ruhpolding zu pausieren.

Kink: „Nur noch im dunklen Raum im Bett gelegen“

Kurz darauf folgte der nächste Dämpfer: Vor dem Weltcup in Antholz stürzte sie im Training so schwer auf den Kopf, dass sie sich eine Gehirnerschütterung zuzog. Trotz der Kopfverletzung bestritt sie weiter Rennen. Dadurch verschlimmerten sich ihre Symptome massiv.

„Ich bin nur noch in einem dunklen Raum im Bett gelegen. Ich hatte es mit der Gehirnerschütterung übertrieben, das hatten die Ärzte gesagt“, sagte Kink. Sie ergänzte: „Ich habe da einfach zu schnell wieder angefangen, zu viel gewollt. Ich bin dann sofort mit in die Höhe zur Vorbereitung von der EM und habe dann einfach immer mit ziemlich starken Kopfschmerzen gekämpft“.

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Die verschleppte Gehirnerschütterung hatte weitere Folgen: Im Februar 2025 musste sie die Saison vorzeitig abbrechen. Der Saisonabbruch bedeutete für Kink zudem das Aus für die Weltmeisterschaften in der Lenzerheide.

Kink vor Weltcup-Comeback

All das soll nun der Vergangenheit angehören. Kink arbeitete in den vergangenen Monaten hart an ihrem Comeback – mit Erfolg. Vom Deutschen Skiverband (DSV) wurde die 22-Jährige nun für den Auftakt des Biathlon-Weltcups nominiert.

Der Auftakt des Weltcups findet vom 26. bis 29. November im finnischen Kontiolahti statt. Kink will dort ansetzen, wo sie vor zweieinhalb Jahren aufgehört hat. Im Jahr eins nach dem Karriereende von Franziska Preuß steht auch Kink für einen Neuanfang. Sie hat noch Nachholbedarf.