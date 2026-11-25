Auf Elvira Öberg wartet eine wegweisende Biathlon-Saison. Auf der Jagd nach dem Gesamtweltcup bremsten sie bisher Schießprobleme oder Krankheiten aus. In diesem Winter soll alles anders werden – und das erstmals ohne Schwester Hanna an ihrer Seite. Doch auf ihre größte Stärke kann sie bauen.

Es war eine der überraschendsten Biathlon-Nachrichten der vergangenen Saison: Schwedens Vorzeigebiathletin Elvira Öberg durfte nicht in der Mixed Staffel von Antholz an den Start gehen, weil ihre Schwester Hanna und Anna Magnusson ihr vorgezogen wurden. Ausgerechnet bei Olympia.

Trotz nachvollziehbarer Gründe wie das etwas sicherere Schießen der beiden, war es laut des schwedischen Senders SVT eine „Schocknachricht“ und ein herber Dämpfer für Elvira Öberg zum Auftakt der Spiele. Doch die 27-Jährige steckte ihn weg, gewann Silber mit der Damen-Staffel und legte einen starken Saisonendspurt hin.

Dass ihr in dieser Saison bei der WM in Otepää ein ähnliches Schicksal droht, ist nicht zu erwarten. Schließlich fehlen mit Linn Gestblom und ihrer Schwester Hanna gleich zwei starke Schwedinnen aufgrund von Babypausen. Vor allem Hannas Abwesenheit, die Elvira seit ihrem Weltcup-Debüt 2019 eng begleitet hat, wird für ihre jüngere Schwester ungewohnt sein.

„Natürlich werde ich ihre Abwesenheit beim Training und vor Ort bei den Weltcups bemerken“, sagt Öberg im Gespräch mit SPORT1 am Rande des Loop One Festivals in München. Doch sie verrät auch, dass beide trotzdem in engem Kontakt bleiben: „Sie ist beim Training weiterhin an meiner Seite. Sie ist ja nicht weit weg. Wir wohnen nur etwa 200 Meter voneinander entfernt.“

Elvira Öberg und der Traum vom Gesamtweltcup

Klar ist aber auch, dass ohne Hanna Öberg, die im vergangenen Jahr Platz zwei im Gesamtweltcup belegte, der Fokus noch mehr auf ihrer Schwester liegt: „In der vergangenen Saison waren wir ständig zu dritt (Magnusson und die Öbergs, Anm. d. Red.) vorne mit dabei. Dadurch konnten wir den Druck auf mehrere Schultern verteilen. Ohne Hanna könnte es in diesem Jahr etwas anders werden.“

Doch völlig neu ist es für Elvira nicht, im Rampenlicht zu stehen, was ihre beeindruckende Medaillensammlung unterstreicht. Diese umfasst unter anderem WM-Gold im Massenstart 2025, zwei olympische Einzelmedaillen sowie Olympiagold mit der Staffel 2022. Hinzu kommt Platz zwei in der Gesamtwertung in der Saison 2021/22.

DEINE MEINUNG

Nur der Gesamtweltcupsieg, der ihr schon recht früh in ihrer Karriere prophezeit wurde, fehlt noch. Wenn es nach Elvira Öberg geht, soll sich das bald ändern: „Ich möchte auf jeden Fall um den Gesamtweltcup kämpfen. Ich weiß, dass ich das Potenzial dazu habe.“

Elvira Öberg gewann bei Olympia 2026 Silber mit der Damen-Staffel Elvira Öberg gewann bei Olympia 2026 Silber mit der Damen-Staffel © IMAGO/Bildbyran

Biathlon: Krankheiten werfen Öberg häufiger zurück

Ihr „erstes und wichtigstes Ziel“ sei aber kein sportliches, sondern „gesund zu bleiben und an allen Rennen teilnehmen zu können“. Dies sei zugleich „die größte Herausforderung“. Tatsächlich muss Öberg in den vergangenen Wintern immer wieder krankheitsbedingte Pausen einlegen, die sie im Gesamtweltcup zurückwarfen.

Dass sie trotz verpasster Rennen in vier der letzten fünf Saisons im Gesamtweltcup in den Top 5 landete, zeigt ihr enormes Potenzial. Doch wie schon bei der ebenfalls oft vom Krankheitspech verfolgten Franziska Preuß gilt: Nur wer eine Saison gesund durchkommt, hat eine echte Chance auf die große Kugel.

Eine Lösung für ihre Infektanfälligkeit hat Öberg bislang nicht gefunden: „Man ist natürlich immer vorsichtig und versucht, vernünftige Entscheidungen zu treffen und große Menschenansammlungen zu meiden. Aber ein bisschen Glück gehört auch dazu.“

Dieses Glück war ihr diesmal zumindest in der Vorbereitung vergönnt: „Ich hatte einen großartigen Sommer. Ich war gesund und verletzungsfrei und konnte deshalb genauso trainieren, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich genau dort stehe, wo ich sein möchte.“

Öbergs größte Stärke und ihre kleine Schwäche

Es sind Worte, die der Konkurrenz Sorgen bereiten dürften. Schließlich zählt Öberg in der Loipe ohnehin zu den Besten. Vor allem auf Schlussrunden ist sie fast unmöglich abzuschütteln. „Ich weiß, dass ich ziemlich gut darin bin, so lange weiterzumachen, bis wirklich nichts mehr im Körper übrig ist“, erklärt Öberg ihr Geheimnis dort.

Diese Stärke bringe weitere Vorteile mit sich: „Das gibt mir mehr Selbstvertrauen vor dem letzten Schießen, weil ich weiß, dass die anderen besser schießen müssen als ich, um mich zu schlagen (…) Und ich weiß, dass sie das ebenfalls wissen. Ich glaube, dass ich mir dadurch einen gewissen Respekt verschaffe, und das ist ebenfalls ein Vorteil.“

Dennoch gibt es am Schießstand noch Entwicklungspotenzial. Unter den Biathletinnen, die mindestens die Hälfte der Rennen bestritten, belegt Öberg in der Vorsaison mit einer Trefferquote von 87,38 Prozent nur Rang 17. Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot kam auf 90 Prozent. Da reichte es auch nicht, dass Öberg sowohl bei der Lauf- als auch der Schießgeschwindigkeit schneller war.

Die entscheidenden Prozentpunkte im Schießen soll der Finne Jonne Kähkönen bringen, der aus Italien nach Schweden wechselte und dort den zurückgetretenen Jean-Marc Chabloz ersetzt. „Es ist inspirierend, einen neuen Trainer zu bekommen. Ich war mit Jean-Marc sehr zufrieden, aber nach einigen Jahren kann es sehr motivierend sein, neue Impulse zu bekommen und andere Ansätze kennenzulernen“, sagt Öberg.

Elvira Öberg hat am Schießstand noch ein wenig Luft nach oben Elvira Öberg hat am Schießstand noch ein wenig Luft nach oben © IMAGO/Bildbyran

Videospiel als Geheimrezept für das Schießen?

Ihr „Geheimrezept“ hat die Olympiasiegerin in diesem Sommer allerdings noch nicht probiert. Wie sie in einer SVT-Dokumentation aus dem vergangenen Jahr verriet, spielt sie gelegentlich gerne das Videospiel „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Dort erfordert das Bogenschießen oft ebenfalls eine ruhige Hand.

Öberg meinte mit einem Augenzwinkern sogar, dass sich nach dem Spielen ihre Schießquote gesteigert hatte. Von SPORT1 darauf angesprochen, gibt sie allerdings zu, „dieses Jahr nicht viel gezockt“ zu haben. Ein Umzug habe sie davon abgehalten. Zudem verlobte sie sich mit ihrem Partner Oskar Brandt.

Die Erfahrung des Ex-Biathleten gibt ihr auch abseits der Loipe den nötigen Rückhalt: „Oscar ist eine große Unterstützung für mich. Er weiß genau, was ich durchmache, und kann nachvollziehen, warum ich bestimmte Entscheidungen treffen muss. Außerdem hilft er mir dabei, auch im Hinblick auf Biathlon die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Heim-WM als Fernziel für Biathlon-Star Öberg

Während Brandt bereits 2024 als aktiver Athlet zurücktrat, denkt seine Verlobte noch lange nicht ans Aufhören. Schließlich findet 2031 die WM im schwedischen Östersund statt. Öberg wäre dann 32 Jahre alt, also immer noch in einem guten Biathlon-Alter.

„Bei einer WM im eigenen Land antreten zu können, wäre fantastisch. Deshalb möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Bis dahin sind es allerdings noch viele Jahre. Wenn sich alles so entwickelt, wie ich es mir wünsche, möchte ich dort an den Start gehen“, sagt Öberg.

Bis zu diesem großen Traum ist es noch ein langer Weg. Doch dieser beginnt bereits jetzt mit einer für sie ganz besonderen Saison. Erstmals wird Elvira Öberg über eine ganze Saison ohne ihre große Schwester im Rampenlicht stehen.

Die erste Herausforderung wird sein, über den Winter gesund zu bleiben. Gelingt das, kann sie selbst für Jeanmonnot, die die vergangene Saison dominierte, zur echten Gefahr werden. Auf Schlussrunden hängt Elvira Öberg schließlich niemand ab.