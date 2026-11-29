Die 28-Jährige hat nichts von ihrer Olympiaform eingebüßt und triumphiert beim Weltcup-Auftakt vor Lisa Buckwitz auch im Doppel.

Bob-Dominatorin Laura Nolte ist weiter nicht zu stoppen und hat einen makellosen Start in die neue Weltcup-Saison gefeiert. Zwei Tage nach ihrem Sieg im Monobob setzte sich die Olympiasiegerin auch im Zweierbob durch und verwies erneut Lisa Buckwitz auf Rang zwei. Im sächsischen Altenberg betrug Noltes Vorsprung am Ende 0,70 Sekunden. Dritte wurde die Österreicherin Katrin Beierl (+1,52).

Anders als bei ihrem Olympiasieg wurde Nolte beim Weltcup-Auftakt nicht von Deborah Levi, sondern von Leonie Kluwig angeschoben. Doch auch in veränderter Konstellation war Nolte in Altenberg, wie schon bei Olympia, von Buckwitz nicht zu schlagen. Am Start war Nolte im ersten Lauf zwar langsamer als Buckwitz, fuhr aber trotzdem die beste Laufzeit. Auch im zweiten Durchgang war sie die Schnellste.

Im Erzgebirge sahen die Fans auch Noltes neu gestalteten Bob. Wegen einer Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ziert neuerdings das BVB-Logo ihren gelben Bob.

Nolte, die in der vergangenen Saison sowohl im Monobob als auch im Zweierbob den Gesamtweltcup gewonnen hatte, hatte nach ihrem Sieg im Monobob am Freitag gehofft, „den Schwung mitnehmen“ zu können. Nun bescherte sie auch dem Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) in Altenberg einen Start nach Maß. Nach den Siegen im Monobob der Männer und Frauen sowie den Erfolgen der deutschen Skeletonis war es das nächste gewonnene Weltcuprennen für den BSD.