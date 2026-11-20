Gabriel Groß etabliert sich weiter im Eisschnelllauf-Weltcup.

Der deutsche Eisschnellläufer Gabriel Groß hat eine weitere Top-10-Platzierung im Weltcup erzielt. Bei der zweiten Saisonstation im japanischen Obihiro belegte der 22 Jahre alte deutsche Meister am Freitag in 6:14,02 Minuten den sechsten Platz über 5000 m. Der Rückstand auf das Podest und den polnischen Drittplatzierten Vladimir Semirunniy betrug knapp fünf Sekunden, die Zeit des siegreichen Tschechen Metodej Jilek (6:00,27) war deutlich außer Reichweite. Olympiasieger Sander Eitrem (Norwegen/6:01,37) wurde Zweiter.

Den Sohn des ehemaligen Biathleten Ricco Groß war bereits beim Weltcup-Auftakt in Peking am vergangenen Wochenende Sechster über die kurze Langdistanz geworden. Hoffnungsträger Finn Sonnekalb (19), der seine Stärken auf den Mittelstrecken besitzt, ist verletzungsbedingt noch nicht in den nacholympischen Weltcup-Winter gestartet.

Die weiteren deutschen Starter verpassten am Freitag die Top 10. Anna Ostlender (1:16,28) wurde Zwölfte über 1000 m, Maira Jasch (4:06,36) Elfte über 3000 m. Bei den Männern beendete Hendrik Dombek das 1000-m-Rennen in 1:09,13 Minuten auf dem 13. Platz.