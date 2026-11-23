Bei der Nordischen Kombination sei eine "Dynamik zu spüren, wie zuvor noch nie", sagt DSV-Sportdirekor Hüttel. Er glaubt an die Olympia-Chance.

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel sieht weiterhin Chancen für eine Teilnahme der Nordischen Kombination an den Olympischen Winterspielen 2030. „Ein Stück weit ist noch eine kleine Flamme da“, bekräftigte der Funktionär des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Montag in einer Medienrunde. Nach dem im Juli vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verkündeten Aus der Sportart nach über 100 Jahren im Programm werde das Thema nun „von etlichen Beteiligten immer wieder aufgemacht.“

Deswegen soll man „diese Hoffnung auch noch nicht komplett begraben“, sagte Hüttel, auch wenn offiziell „seitens des IOC die Entscheidung gefallen“ ist. Gleichzeitig aber seien „noch Dinge ungeklärt.“ Dabei setzt der Sportdirektor in erster Linie auf Frankreich, das die Spiele 2030 ausrichten wird. Beim Gastgeber passiere hinter den Kulissen gerade viel, allerdings „gibt es noch nichts zu verlautbaren.“

Generell sei in der Sportart momentan „wirklich eine Dynamik zu spüren, wie zuvor noch nie“, sagte Hüttel. Erst in der vergangenen Woche seien „etliche“ Themen mit zahlreichen Verantwortlichen aus verschiedenen Nationen bei einem Workshop der FIS besprochen worden. Zu den Lösungsansätzen gehöre unter anderem die Entwicklung eines neuen Rennformats, zudem habe eine etablierte Social-Media-Agentur Unterstützung zugesichert.

Letzten Endes werde man sehen, „ob die Dinge dazu führen, diese kleine Tür – sie ist noch nicht ganz geschlossen – für 2030 wieder ein Stück weit aufzumachen“, sagte Hüttel: „Oder ob man sich dann komplett auf 2034 konzentriert.“ Die Entscheidung über das Olympiaprogramm 2034 soll Ende 2027 oder Anfang 2028 fallen.