Johannes Lamparter kehrt zum Weltcupauftakt zurück. Der österreichische Kombinierer hatte sich Anfang August bei einem Trainingssturz verletzt.

Johannes Lamparter, zweimaliger Weltmeister in der Nordischen Kombination, steht nach seiner überstandenen Sprunggelenkverletzung schon beim Weltcupauftakt am übernächsten Wochenende (27. bis 29. November) im finnischen Ruka vor seinem Comeback. Dies bestätigte der Österreichische Skiverband am Donnerstag.

Lamparter hatte sich Anfang August bei einem Trainingssturz im französischen Courchevel einen Knöchelbruch und einen Riss der Syndesmose im rechten Knöchel zugezogen und war operiert worden.

„Ich habe viel ins Training und in die Reha investiert und bin jetzt in einer richtig guten Verfassung“, ließ sich der 25-Jährige zitieren. Auch innerhalb der eigenen Mannschaft habe er zwar „noch etwas Rückstand auf die besten Springer und Läufer“, doch zur WM im schwedischen Falun (24. Februar bis 7. März) wolle er in „Bestform“ sein.

Bei den vorerst letzten Olympischen Winterspielen für Nordische Kombinierer im vergangenen Februar hatte Lamparter zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen, zudem sicherte er sich in der zurückliegenden Saison den Gesamtweltcup.