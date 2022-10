Reporter-Legende Schmelzer: "Skisport dem Größenwahn zum Opfer gefallen"

Wegen eines heißen Sommers lag in der Matterhorn-Gegend viel zu wenig Schnee. In der Zielabfahrt war lediglich Geröll vorzufinden. Nach einem langen Hin und Her mit Diskussionen über künstliches Beschneien oder das Verschieben der Ziellinie gab der Skiweltverband nach und sagte das Mega-Rennen ab.