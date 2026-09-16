Ski-Superstar Hirscher darf auf Wildcard hoffen

Marcel Hirscher könnte in den Ski-Weltcup zurückkehren. FIS-Renndirektor Markus Waldner stellt der Legende eine Wildcard in Aussicht.

Die Chancen auf ein erneutes Weltcup-Comeback von Marcel Hirscher steigen. FIS-Renndirektor Markus Waldner hat dem für die Niederlande startenden Salzburger eine neue Wildcard in Aussicht gestellt.

„Wir werden ihm sicher die Genehmigung geben. Weil es ist immer eine große Aufwertung, so einen Superstar bei einem Rennen dabei zu haben“, sagte er im ORF-Interview. Vom niederländischen Verband seien bereits verschiedene Regelvorschläge eingebracht worden.

Entscheidung fällt in zwei Wochen

Klarheit über Hirschers Status soll bei der Herbstsitzung des FIS-Councils in zwei Wochen in Genf geschaffen werden. „Dort muss das definitiv entschieden werden, welchen Status er dann wirklich bekommt“, erklärte Waldner. Im Raum steht ein Vorschlag, nach welchem der 37-Jährige nicht direkt nach den Top 30, sondern erst nach den Top 40 starten würde. Damit wäre der achtmalige Gesamtweltcupsieger bei seinen Einsätzen nicht unmittelbar in den regulären Startgruppen platziert.

Hirscher hatte nach seinem Verbandswechsel in der Saison 2024/25 drei Weltcup-Rennen über die Wildcard bestritten, ehe ihn ein Kreuzbandriss stoppte. Die Wildcard war ursprünglich für bis zu 20 Starts vorgesehen. Als mögliche Lösung nannte Waldner nun einen Verletztenstatus: „Theoretisch kann er noch 17-mal mit diesem Status fahren.“ Allerdings wäre für jeden einzelnen Weltcup eine eigene Anfrage erforderlich.

Weltcup-Auftakt Ende Oktober in Sölden

Vor dem Weltcup-Auftakt am 25. Oktober in Sölden steht somit zunächst die formale Startberechtigung im Mittelpunkt. Ob Hirscher anschließend tatsächlich in den Starthäuschen zurückkehrt, ist mit der Wildcard-Entscheidung noch nicht automatisch geklärt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.