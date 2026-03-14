Ski Alpin in Are: Aicher vor Shiffrin - US-Superstar patzt im Riesenslalom

SPORT1 14.03.2026 • 11:35 Uhr Die 22 Jahre alte gebürtige Schwedin liegt nach dem ersten Lauf auf Rang sechs und könnte ein paar Punkte im Gesamtweltcup gutmachen.

Emma Aicher ist auf einem guten Weg, im Gesamtweltcup ein paar Punkte auf Mikaela Shiffrin (USA) gutzumachen. Beim Riesenslalom im schwedischen Are liegt die 22-Jährige nach dem ersten Lauf auf einem guten sechsten Rang.

Shiffrin lag bei der Zwischenzeit klar in Führung, als ihr kurz vor dem Ziel ein schwerer Fehler unterlief, der sie kurzzeitig fast komplett zum Stillstand brachte. Dennoch schaffte sie es noch auf Rang zwölf.

Im Zwischenklassement nach dem ersten Durchgang beträgt ihr Rückstand auf Aicher 1,03 Sekunden. Im Gesamtweltcup liegt Shiffrin aktuell noch 125 Punkte vor der Deutschen.

Rast auf Siegkurs - Dürr braucht Aufholjagd

Im Kampf um den Sieg haben die in Führung liegende Schweizerin Camille Rast und Julia Scheib aus Österreich (+0,11 Sekunden) die beste Ausgangsposition.

Rast (471 Punkte) ist zudem die erste Verfolgerin von Scheib (560) im Kampf um den Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup.

Lena Dürr liegt nach dem ersten lauf auf Rang 17.

Ski Alpin: Eine Art Heimrennen für Aicher

Für Aicher sind der Riesenslalom und der Slalom am Sonntag eine Art Heimrennen.

Die zweifache Olympia-Zweite ist im 300 Kilometer entfernten Sundsvall aufgewachsen und ging in Järpen unweit von Are auf ein Ski-Gymnasium.

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