Olympia 2026: Aicher holt erste deutsche Medaille

Moritz Thienen 08.02.2026 • 12:54 Uhr Emma Aicher holt Silber in der Abfahrt von Cortina. Die 22-Jährige sorgt für die erste deutsche Medaille bei Olympia. Lindsey Vonn stürzt schwer.

Erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen! Skifahrerin Emma Aicher ist in der Abfahrt von Cortina zu Silber gefahren.

Nur 0,04 Sekunden fehlten der 22-Jährigen zum Olympiasieg. Gold ging an die US-Amerikanerin Breezy Johnson, Bronze an die Italienerin Sofia Goggia.

Im Ziel haderte Aicher zunächst. Sie war mit ihrer Fahrt und dem zweiten Platz zunächst nicht zufrieden. „Es hat sich wild angefühlt. Über jeden Sprung hat es mich aufgerissen. Ich kann es aktuell noch nicht ganz einschätzen, auch weil ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte. Es war aber trotzdem eine gute Fahrt, also vom Skifahren her bin ich schon zufrieden. Wofür das reicht, kann ich aber noch gar nicht einschätzen“, sagte Aicher im ZDF.

Am Ende reichte es für sie trotzdem zur erhofften Medaille. Tatsächlich war das 22 Jahre alte Multitalent im oberen Streckenabschnitt sogar schneller gewesen als Johnson, die noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat - nun aber zweimal Gold. Für Aicher ist es die zweite Olympia-Medaille nach Silber 2022 mit dem Team.

Olympia: Aicher schwärmt von Momenten vor dem Start

Mit 22 hat sie nun schon zwei Olympia-Medaillen in der Tasche. Nach dem Rennen erklärte sie, dass sie vor dem Rennen nicht sonderlich nervös gewesen sei: „Jein. Ich bin extra ein bisschen später hochgefahren, damit ich gleich mein Zug machen kann und von da direkt an den Start gehen kann.“

„Die letzten zwei Minuten vor dem Start sind dann besonders. Es gibt keine besseren zwei Minuten am Tag. Da ist alles ruhig, still und niemand stört mich“, sagte die Silbermedaillen-Gewinnerin.

Aicher gewann auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Abfahrts-Olympiasieg von „Gold-Rosi“ Mittermaier als erste deutsche Skirennläuferin seit den Spielen von Sotschi 2014 eine Einzel-Medaille. Damals holte Maria Höfl-Riesch Gold (Kombination) und Silber (Super-G), Viktoria Rebensburg fuhr zu Bronze (Riesenslalom). Vor vier Jahren in Peking wurden die deutschen Alpinen Zweite im Team-Wettbewerb.

Vonn stürzt schwer

Für einen Schockmoment sorgte Topfavoritin Lindsey Vonn, die schwer stürzte und mit einem Helikopter abtransportiert werden musste.

Die zweite deutsche Starterin Kira Weidle-Winkelmann enttäuschte und wurde nur Neunte.

„Es hat sich während des Fahrens gar nicht so schlecht angefühlt, vielleicht mal hier und da nicht zu 100 Prozent. Jetzt bei der Analyse habe ich gesehen, dass es nicht überall voll auf Zug war. Das kostet bei dem Schnee dann wahnsinnig viel Zeit. Es hat heute einfach nicht zusammengepasst“, haderte Weidle-Winkelmann nach dem Rennen.

Für ihre Teamkollegin Emma Aicher freute sie sich trotzdem: „Ja, natürlich! Das ist auch fürs Team richtig cool. Ich hoffe, dass es so bleibt für sie. Saustarke Leistung! Da kann man nur den Hut vor ziehen.“

SPORT1 begleitete die Abfahrt im Liveticker. Die Fahrt zur ersten deutschen Medaille zum Nachlesen.

+++ Freudentränen bei Johnson +++

Sollte es keine komplette Überraschung geben, sind die Medaillen in der Abfahrt vergeben. Breezy Johnson steht kurz vor dem Olympiasieg. Im Ziel ist sie schon komplett aufgelöst und hat Freudentränen in den Augen. Auf Platz zwei liegt weiterhin Emma Aicher, vor Sofia Goggia auf dem Bronze-Rang.

+++ Nächster Sturz +++

Nina Ortlieb sorgt für die nächste Schrecksekunde. Die Österreicherin rutscht im vierten Sektor weg, kann sich aber zum Glück abfangen und einen schweren Sturz verhindern. Nach wenigen Sekunden steht sie schon wieder und ärgert sich extrem über ihr Ausscheiden.

+++ Aicher-Medaille immer wahrscheinlicher +++

Gute Nachrichten für Emma Aicher. Auch Mirjam Puchner und die hoch gehandelte Sofia Goggia kommen nicht an der Deutschen vorbei, die noch immer auf dem zweiten Platz liegt. Lokalmatadorin Goggia fährt aber immerhin auf den dritten Platz. Sie liegt 0,59 Sekunden hinter der noch immer führenden Breezy Johnson.

+++ Aicher trotz Platz zwei nicht komplett zufrieden +++

Das Rennen ist in der Zwischenzeit wieder freigegeben. Noch immer darf Emma Aicher weiter auf eine Medaille hoffen. Zufrieden ist sie mit ihrer Fahrt übrigens trotzdem nicht: „Es hat sich wild angefühlt. Über jeden Sprung hat es mich aufgerissen. Ich kann es aktuell noch nicht ganz einschätzen, auch weil ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte. Es war aber trotzdem eine gute Fahrt, also vom Skifahren her bin ich schon zufrieden. Wofür das reicht, kann ich aber noch gar nicht einschätzen.“

+++ Aicher leidet mit Vonn +++

Sportlich liegt Emma Aicher noch immer auf dem zweiten Rang. Auch sie zeigt sich im ZDF nach dem Vonn-Sturz extrem geschockt: „Ich habe gleich weggeschaut. Ich weiß also gar nicht, was passiert ist. Ich hoffe, dass es nichts allzu Schlimmes ist und es ihr gut geht. Gute Besserung.“

+++ Vonn wird mit Hubschrauber abtransportiert +++

Das Rennen ist noch immer unterbrochen. Vonn scheint sich erneut sehr schwer verletzt zu haben. Gleich mehrere Ärzte und Betreuer kümmern sich um die 41-Jährige. Noch immer liegt sie auf der Strecke. Vonn muss mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

+++ Sturz-Schock um Vonn +++

Was für ein unglaubliches Drama! Goldfavoritin Lindsey Vonn stürzt schon nach wenigen Metern schwer. Die 41-Jährige, die trotz eines Kreuzbandrisses bei Olympia an den Start ging, hebelte es nach wenigen Toren aus. Das eh schon verletzte Knie überdehnt sich beim Sturz extrem. Das Rennen wird erstmal unterbrochen. Auch Minuten nach dem Sturz liegt Vonn noch verletzt und schreiend am Boden. Im Zielraum ist Toten-Stille eingekehrt. Alle sind extrem geschockt über diese schlimme Szene.

+++ Weidle-Winkelmann deutlich zurück +++

Der Medaillen-Traum für Kira Weidle-Winkelmann ist geplatzt. Immer wieder ruft ZDF-Experte Büchel: „Wieder leicht angerutscht. Das kostet Tempo.“ Und der Experte hat recht. Weidle-Winkelmann kommt mit großem Rückstand ins Ziel und ist nur Siebte.

+++ Aicher auf Platz zwei +++

Was für eine Fahrt von Emma Aicher, die hauchdünn nicht für die Führung reicht. 0,04 Sekunden fehlen der Deutschen auf die noch immer führende Johnson. Aicher legte auf der Strecke alles rein, fuhr komplett am Limit und ist im Ziel ausgepumpt. Die 22-Jährige wirkt über Platz zwei enttäuscht. Aber vielleicht reicht es trotzdem für eine Medaille.

+++ Snoop Dogg freut sich über US-Führung +++

Da ist die erste Duftmarke: Breezy Johnson übernimmt mit einer starken Fahrt die Führung. 1,10 Sekunden liegt die US-Amerikanerin vor Rädler. Das freut auch Edelfan Snoop Dogg, der im Zielraum jubelt.

+++ Brignone verpasst Führung +++

Das war extrem knapp. Mit Federica Brignone geht die erste Italienerin an den Start und verpasst Platz eins nur hauchdünn. 0,09 Sekunden fehlen ihr zum ersten Platz. Trotzdem wird sie im Ziel gefeiert, auch weil überhaupt ihre Teilnahme eine tolle Geschichte ist. Als Topfahrerin des vergangenen Winters hatte sie sich das Bein gebrochen. „Es ist toll, dass sie überhaupt dabei ist“, freut sich auch Marco Büchel.

+++ Österreicherin geht in Führung +++

Schon bei der zweiten Starterin zeigt sich, dass Malorie Blanc keine Chance auf eine Medaille haben wird. Die Österreicherin Ariane Rädler distanziert Blanc mit Startnummer zwei um 1,57 Sekunden und geht in Führung.

+++ Los geht‘s! +++

Es geht los mit der Abfahrt der Damen. Die Bedingungen könnten aktuell wohl kaum besser sein. ZDF-Experte Marco Büchel erklärt deutlich: „Die Athletinnen werden die Strecke lieben. Sie ist heute extrem schnell.“ Erste Starterin ist die Schweizerin Malorie Blanc. Sie setzt mit 1:33,77 Minuten die erste Zeit. Ob es eine echte Richtzeit ist, wird sich zeigen.

+++ Wie fit ist Vonn? +++

Eine der spannesten Fragen wird ganz sicher, wie fit Lindsey Vonn in die Abfahrt geht. Die bisher beste Athletin in den Speed-Disziplinen geht immerhin mit einem Kreuzbandriss ins Rennen. Beim Abschlusstraining am Samstag wirkte das Knie von Vonn stabil, wobei die Strecke nicht mit vollem Tempo angegangen wurde. Dennoch absolvierte sie auch das zweite Training auf der Olimpia delle Tofane souverän.

Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert.

+++ Aicher und Weidle-Winkelmann wollen Medaille +++

Aus deutscher Sicht hoffen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann auf Chancen im Kampf um die Medaillen. Beide konnte in dieser Saison in den Speed-Disziplinen schon auf das Podium fahren.

+++ Welche Rolle spielt das Wetter? +++

Wie schon in den Vortagen könnten die Witterungsbedingungen in Cortina die Verhältnisse auf der Piste auch am Sonntag beeinträchtigen.

