Ski-Welt trauert um heimlichen Helden Hubert Immler

Hubert Immler ist tot: Der Skischuhentwickler von Marcel Hirscher, Lasse Kjus und Bode Miller starb mit 64 Jahren.

Die alpine Ski-Welt trauert um Hubert Immler. Der Vorarlberger, der als Skischuhentwickler über rund drei Jahrzehnte zahlreiche Weltcup-Stars prägte, ist nach kurzer schwerer Krankheit 64 gestorben.

Der gelernte Tischler begann seine Laufbahn als Skitester bei Kästle und wurde anschließend zum gefragten Spezialisten für Konstruktion, Anpassung und Setup. Zuletzt arbeitete Immler für Marcel Hirschers Marke Van Deer.

Ski Alpine: Immler war der Tüftler hinter vielen großen Erfolgen

Immler betreute Athletinnen und Athleten bei Lange, Atomic, Nordica, Tecnica und HEAD. Bei Atomic entwickelte er den Tritech-Schuh mit, auf dem Lasse Kjus bei der WM 1999 in Vail fünf Medaillen gewann.

Später fuhr auch Bode Miller beim Gewinn des Gesamtweltcups auf einem von Immler entwickelten Modell. Für HEAD entstand mit Didier Cuche und Miller der Raptor, ehe Immler seine Erfahrung in das Projekt von Van Deer, der Marke von Marcel Hirscher einbrachte.

Wegen seiner innovativen Ideen galt Immler in der Ski-Welt als Skischuh-Papst. Die Anteilnahme im Skizirkus ist auch deshalb extrem groß.

Die Schwedin Anja Pärson schrieb auf Instagram: „Es tut mir so leid zu hören, dass wir einen der großartigsten Menschen verloren haben, der hinter so vielen Medaillen stand. Hubert wusste wirklich, wie man großartige Skischuhe macht.“

Sie würdigte vor allem seine Nähe zu den Rennläufern: Immler habe zugehört, unermüdlich gearbeitet und mit großer Leidenschaft daran gefeilt, sie schneller zu machen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.