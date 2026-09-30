Familienglück bei früherem Ski-Alpin-Ass komplett

Der frühere Slalom-Spezialist Mattias Hargin ist zum zweiten Mal Vater. Zehn Jahre nach dem tragischen Tod seiner ersten Frau ist das neue Glück mit seiner Verlobten Lovisa Falkenberg vollendet.

Das ehemalige Ski-Alpin-Ass Mattias Hargin erlebt sein persönliches Familienglück: Der frühere schwedische Slalom-Spezialist ist gemeinsam mit seiner Verlobten Lovisa Falkenberg zum zweiten Mal Eltern geworden.

Die gemeinsame Tochter Siri kam vor wenigen Tagen zur Welt. Auf Instagram zeigen die beiden erste Bilder mit der Neugeborenen und ihrem großen, vor zwei Jahren geborenen Bruder Oliver.

Ski Alpin: Mattias Hargin zum zweiten Mal Vater

Hargin musste in seinem Privatleben auch schon einen schlimmen Schicksalsschlag hinnehmen: Seine erste Ehefrau Matilda Rapaport, eine profilierte Freeride-Skifahrerin, wurde 2016 bei Dreharbeiten in Chile von einer Lawine verschüttet und starb wenig später im Alter von 30 Jahren. Hargin fand später mit Falkenberg eine neue Partnerin.

Sportlich war Hargin vor allem im Slalom zu Hause. In 13 Weltcup-Wintern stand der Schwede siebenmal auf dem Podest; seinen einzigen Sieg feierte er beim Kitzbühel-Slalom 2015. Mit dem schwedischen Team holte er bei Weltmeisterschaften einmal Silber sowie zweimal Bronze.

Nach dem Karriereende rückte die Familie in den Mittelpunkt – mit Siri sind Hargin und Falkenberg nun zu viert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.