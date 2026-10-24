Der alpine Ski-Weltcup startet in die neue Saison: Beim Riesenslalom der Frauen in Sölden will Deutschlands Hoffnungsträgerin Emma Aicher die Weltelite herausfordern.

Endlich wieder Ski-Weltcup: Am Samstag (24. Oktober, 10:00 Uhr) fällt auf dem Rettenbachgletscher in Sölden der Startschuss für die neue Saison 2026/27. Traditionell eröffnen die Frauen mit dem Riesenslalom den neuen Winter.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf Emma Aicher. Die 22-Jährige geht nach einer herausragenden Vorsaison, die sie als Zweite des Gesamtweltcups beendete, mit großen Ambitionen an den Start. Allerdings hat die zweifache Olympia-Silbermedaillengewinnerin mit dem anspruchsvollen Steilhang in Sölden noch eine Rechnung offen: Über Platz 28 kam Aicher dort bislang nicht hinaus.

Mit der Strecke in Sölden hat das deutsche Ski-Ass Emma Aicher noch eine Rechnung offen Mit der Strecke in Sölden hat das deutsche Ski-Ass Emma Aicher noch eine Rechnung offen © IMAGO/GEPA pictures

Ski Alpin: Hier können Sie den Weltcup-Auftakt in Sölden live verfolgen

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Shiffrin fordert Vorjahressiegerin Scheib heraus

„Der Saisonstart kommt genau zur richtigen Zeit“, erklärte Aicher im Vorfeld. Gleichzeitig räumte sie ein, dass ihr der Steilhang technisch noch immer „Kopfzerbrechen“ bereite. Neben Aicher vertreten Lena Dürr, Kira Weidle-Winkelmann, Fabiana Dorigo und Jana Fritz die deutschen Farben.

Zu den Topfavoritinnen zählt Lokalmatadorin Julia Scheib. Die Österreicherin feierte im vergangenen Jahr in Sölden ihren ersten Weltcupsieg und sicherte sich später auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom. Konkurrenz bekommt sie unter anderem von US-Superstar Mikaela Shiffrin, der Schweizerin Camille Rast und Alice Robinson aus Neuseeland.

Nicht am Start steht dagegen Federica Brignone. Die italienische Olympiasiegerin verpasst den Auftakt nach einer erneuten Knieoperation.

Ski-Weltcup in Sölden: Der Zeitplan

Samstag, 24. Oktober – Riesenslalom Frauen