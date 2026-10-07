Federica Brignone und Sofia Goggia verpassen den Weltcup-Auftakt in Sölden und kämpfen um ihre Rückkehr auf die Ski.

Federica Brignone und Sofia Goggia verpassen den Weltcup-Auftakt in Sölden. Das am 24. Oktober angesetzte Riesenslalom-Rennen kommt für die beiden italienischen Ski-Stars zu früh. Während Brignone nach einer erneuten Operation weiter rehabilitiert, wird Goggia von den Folgen zweier Viruserkrankungen ausgebremst.

Brignone hatte sich Ende August erneut am im Frühjahr schwer verletzten linken Knie operieren lassen. Bei dem Eingriff wurden Schrauben und eine Platte entfernt, die ihr nach der Verletzung eingesetzt worden waren. Die Doppel-Olympiasiegerin erklärte bei einem Medientermin im Rahmen des Festival dello Sport di Trento: „Danach werde ich wieder auf die Skier steigen und sehen, wie es mir geht.“ Der Oktober steht für die Italienerin damit ganz im Zeichen der Regeneration.

Federica Brignone (l.) und Sofia Goggia fallen vorerst weiter aus Federica Brignone (l.) und Sofia Goggia fallen vorerst weiter aus © IMAGO/Italy Photo Press

Goggia von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen

Auch die Nordamerika-Rennen Ende November und Anfang Dezember hat Brignone bereits abgeschrieben. „Im Moment konzentriere ich mich darauf, wieder gesund zu werden“, betonte die Technik-Spezialistin. Der Saisonauftakt verliert damit eine prägende Figur, die im Riesenslalom und Super-G zu den großen Namen zählt.

Goggia muss ebenfalls auf Sölden verzichten. Die Speed-Spezialistin hatte ihr Vorbereitungscamp in Argentinien wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig abbrechen müssen. Medizinische Untersuchungen ergaben zwei Viruserkrankungen, die sie erheblich geschwächt hatten. „Ich brauche noch Zeit, um die Folgen des Virus zu überwinden“, erklärte Goggia. Die akute Phase sei zwar vorbei, an wettkampfmäßiges Skifahren sei derzeit aber noch nicht zu denken.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.