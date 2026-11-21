Im österreichischen Gurgl findet der zweite Slalom der Saison statt. Kann Emma Aicher ihren Sieg der vergangenen Woche bestätigen? SPORT1 verrät, wann und wo Sie den Slalom der Damen verfolgen können.

Nach dem Slalom-Auftakt am vergangenen Wochenende in Levi geht es heute im österreichischen Gurgl mit dem Slalom der Damen weiter: Der erste Lauf beginnt um 10.30 Uhr, der zweite folgt um 13.30 Uhr (im LIVETICKER).

Für Deutschland gehen Emma Aicher, Lena Dürr und Jessica Hilzinger an den Start.

Erster Weltcupsieg für Emma Aicher Erster Weltcupsieg für Emma Aicher © picture-alliance/AP/SID/Gabriele Facciotti

Ski alpin heute live: So verfolgen Sie den Slalom der Damen in Gurgl

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In Levi gewann Aicher erstmals in ihrer Karriere einen Weltcup-Slalom. Bereits im ersten Durchgang hatte sie die Bestzeit aufgestellt. Mit einem Vorsprung von 0,36 Sekunden ging sie als letzte Fahrerin in den zweiten Lauf und sicherte sich den Sieg. Lara Colturi belegte mit 0,43 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Die Österreicherin Katharina Truppe fuhr mit einem Rückstand von 0,50 Sekunden auf Aicher auf Rang drei.

Auch in Gurgl zählt Aicher neben Colturi und Truppe zu den Favoritinnen. Die Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin lässt nach Levi auch dieses Rennen aus.

Lena Dürr konnte sich nach einem enttäuschenden ersten Lauf noch auf Platz 18 vorkämpfen. Die beiden weiteren deutschen Starterinnen Charlotte Grandinger und Jessica Hilzinger hatten sich nicht für den zweiten Lauf qualifiziert.

Auch für die Herren geht der Weltcup weiter: Sie starten am Sonntag, 22. November, ebenfalls um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr in Gurgl.